Shakira lanzó a sus hijos al mundo de la música: así es su primer videoclip

Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué, sorprendieron al mundo con su primer paso oficial en el mundo de la música. A través de un adelanto difundido en las redes sociales de la Fundación Let It Beat, se conocieron las primeras imágenes del videoclip que protagonizan los pequeños.

La primera canción de Sasha y Milán Piqué

El proyecto forma parte de la iniciativa Next Generation of Artists, que busca impulsar las habilidades musicales de chicos y chicas de entre 10 y 20 años. En este contexto, Milan y Sasha brillaron con The one, una canción escrita e interpretada por ellos mismos.

Shakira practicando música con sus hijos. / Foto: @shakira

En el video adelanto, Milan se luce tocando la batería con fuerza y precisión, mientras que Sasha se adueña del micrófono, cantando con una ternura y confianza que no pasaron desapercibidas. Todo parece indicar que la herencia artística de Shakira no fue en vano, y que el escenario les resulta tan natural como el patio de su casa.

Si bien no se trata de un lanzamiento comercial ni con fines lucrativos, el proyecto fue recibido con los brazos abiertos tanto por el público como por la crítica especializada, que ya elogió la autenticidad de la propuesta. La canción de los hijos de Shakira mezcla sonidos modernos con una letra cargada de esperanza, alegría y emoción.

“La cuenta regresiva para nuestro primer video musical comienza ahora... El estreno es este domingo 11 de mayo”, anunció Let It Beat en sus redes, aumentando aún más la expectativa de los fans. No quedan dudas de que Milan y Sasha están listos para brillar con luz propia y que este es apenas el comienzo de una carrera que promete dar que hablar.