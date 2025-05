La coincidencia que vuelve a unir a Wanda Nara y Mauro Icardi: de qué se trata

Desde que Mauro Icardi y la China Suárez confirmaron su romance a principios de enero, no pararon de compartir postales juntos, ya sea en viajes de lujo o en actividades del día a día como ir al súper. Pero detrás de tanta exposición, hay una tensión que se cocina a fuego lento en el mundo virtual y tiene a Wanda Nara como tercera protagonista.

La coincidencia que todos vieron entre Mauro y Wanda

Instalado en Nordelta, Icardi se encuentra en plena rehabilitación por una lesión en la rodilla que arrastra desde noviembre. Para eso, el futbolista armó un gimnasio de primer nivel en su casa y ahora también sumó una cama de pilates. “Mi compañera”, escribió en un video donde se lo ve entrenando con la ayuda de la China.

Mauro y Wanda cuando estaban juntos. / Foto: @wandanara

Lo curioso es que, días atrás, Wanda también mostró que se compró una cama de pilates. La ubicó estratégicamente frente a la ventana de su departamento en el Chateau Libertador, con vista al Monumental. En sus historias, la empresaria comparte cada uno de sus ejercicios. Lo que más llamó la atención es que la rutina es prácticamente igual a la que mostró Icardi... solo que más detallada.

Las comparaciones no terminan ahí. En un reciente viaje de Mauro y Eugenia, la actriz se dejó filmar imitando una vieja grabación que había hecho Wanda. Los seguidores no tardaron en atar cabos y ver en esto algo más que una simple referencia. A eso se suman looks similares, joyas idénticas y hasta poses calcadas.

Las stories que dejaron en claro la coincidencia. / Foto: Instagram

Mientras tanto, Wanda Nara no se queda atrás. En su última visita a San Pablo por compromisos laborales y musicales, aprovechó para hacer compras en tiendas de lujo como Prada y Balenciaga. Obviamente, lo mostró todo en redes y, como respuesta, el peluquero de la China subió un video de la actriz cargada de bolsas, incluyendo una de Gucci.

