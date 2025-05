Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 11 de mayo

Llega un nuevo fin de semana y Mendoza se prepara para mostrar su cultura en distintos eventos disponibles para todas aquellas personas que no quieran pasar los días en casa. Particularmente, este domingo 10 de mayo habrá una cargada agenda de actividades culturales y espectáculos para que la familia entera disfrute. Tomá nota de los seis eventos recomendados por MDZ y no te lo pierdas:

Frida

Laura Azcurra es Frida Kahlo en el unipersonal más representado del mundo. En el mágico contexto del Día de Muertos, Frida espera a sus invitados mientras cocina y prepara su altar. Entre sabores y recuerdos, revive sus grandes pasiones y tormentos: la pintura, su infancia, su amor por Diego Rivera y su feroz mirada sobre el arte y la sociedad. Entre el dolor y la pasión, su historia cobra vida en un monólogo cautivador. La obra sobre Frida Kahlo más vista en el mundo, con funciones en 28 países. ¡No te la pierdas!

Frida en Mendoza. / Foto: Prensa

Cuándo y dónde: domingo 11 de mayo a las 20.30 horas en Teatro Mendoza (San Juan 1427, Mendoza)

Entradas: a partir de $16.000 en Entradaweb

Tiempos modernos

Abordando estos y muchos otros temas con distintos personajes y pasos de comedia stand up, Pablo Picotto entrega su mirada particular dándole protagonismo al humor por sobre todo y por qué no, a alguna que otra reflexión sobre la vida.

Tiempos modernos en el Teatro Independencia. / Foto: Prensa

Cuándo y dónde: domingo 11 de mayo a las 20.30 horas en Teatro Independencia (Chile 1184, Mendoza)

Entradas: a partir de $18.000 en Entradaweb

Gordillo 20 + 1 años

El Oficial Gordillo promete carcajadas de principio a fin con “Gordillo 20 años + 1”, un espectáculo que combina humor, recuerdos y emociones en un solo escenario. Este show, pensado para toda la familia, invita a un viaje por las aventuras del querido Oficial Gordillo, explorando las diferencias entre las infancias de antes y las actuales con el toque único que lo caracteriza. Vuelve el Oficial Gordillo. / Foto: Prensa

Cuándo y dónde: domingo 11 de mayo a las 19 horas y 21 horas

Entradas: a partir de $28.000 en Entradaweb

La infantilidad del ser

Ciclo de escenas breves que, desde el humor, revelan el costado más ingenuo, absurdo y vulnerable de lo humano. La infantilidad del ser este domingo. / Foto: Prensa

Cuándo y dónde: domingo 11 de mayo a las 20 horas en Teatro Cajamarca (España 1767, Mendoza)

Entradas: $8.000 en Entradaweb

Cosas que tengo para decir

En el consultorio de psicología, pasan seis pacientes. Cada uno con su raíz, su desconocimiento o su negación hacia lo que sienten, estrés, ansiedad, toxicidad, adicciones, comidas irregulares, entre otros. El consejo psicológico que necesitas. / Foto: Prensa

Cuándo y dónde: domingo 11 de mayo a las 20.30 horas en Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Entradas: $9.000 en Entradaweb