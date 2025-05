Viviana Canosa escrachó a Mirtha Legrand con unos mensajes que le envió la diva: "Hágase cargo"

Mientras este jueves en el programa de Viviana Canosa compartían instancias del legendario cruce entre Yanina Latorre y Mirtha Legrand, la conductora arremetió contra la diva y la escrachó con unos mensajes que intercambiaron recientemente.

"¿Saben con quién chateo yo todos los sábados a la noche?, con Mirtha Legrand. Nos decimos de todo, bien y a veces no tanto", comenzó Canosa sobre su comunicación con la legendaria estrella.

Luego Viviana Canosa siguió sobre su ajuste de cuentas con Mirtha Legrand: "Cada vez que dice cosas de mí y me entero, le digo: '¿Me podría dar alguna explicación de lo que acaba de decir de mí? Y después me llama, me llama, me llama, y le digo: 'No, no me llame, usted dice cosas de mí, hágase cargo'. Por eso no voy a su programa hace mucho tiempo".

Tras remarcar que el intercambio que tuvieron fue "power" y a altas horas de la noche, Canosa contó: "Le dije: 'Usted siempre habla de mí, y no me gusta que siempre hable de mí, porque siempre dice que me va a pedir disculpas, y nunca me las pide', igual no las necesito".

Viviana Canosa chicaneó a Mirtha Legrand

Acto seguido, mientras buscaba sus mensajes con Mirtha Legrand, Viviana Canosa ninguneó a la diva al preguntar: "¿Mirtha es con 'th' no?". Al dar con las conversaciones, la periodista hizo un rápido scroll por la pantalla de su celular para compartir la evidencia de que dialoga de manera extendida con la máxima estrella de El Trece.

En ese momento, Viviana Canosa mostró la cantidad de llamadas perdidas que le hizo Mirtha Legrand en distintos horarios. "Me puso una lágrima porque yo no la atendía... Aparte, videollamada a las 2 de la mañana, soy un monstruo, no atiendo a nadie, ni a un chongo", bromeó la conductora.

Finalmente, Canosa remarcó: "Lo bueno es que tenemos una relación honesta, ella dice lo que quiere, y yo le pregunto y me responde". En tanto que a manera de filosa despedida, Viviana deslizó: "Le mandamos igual un beso a la Chiqui Legrand, algún día voy a ir su mesa, pero con una mesa que me divierta".