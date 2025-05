Tras el tenso momento en OLGA, se reveló un contundente dato sobre la crisis de Lizy Tagliani con La Peña de Morfi: "El día que..."

Tras las recientes y graves denuncias que hizo Viviana Canosa contra varias celebridades, entre ellas Lizy Tagliani, ahora la conductora de La Peña de Morfi ha quedado envuelta en un nuevo escándalo.

Todo comenzó el pasado miércoles cuando la presentadora se encontraba en El fin del mundo, programa que conduce en OLGA, haciendo una rutina de peluquería. Pero la producción enfocó a sus compañeros en vez de ella, y Tagliani se enojó.

La actriz tuvo un duro cruce con la producción de OLGA.

El video del tenso momento se volvió viral y en los programas de espectáculos hablaron sobre el tema. En Intrusos lo abordaron y Adrián Pallares reveló que en La Peña de Morfi las cosas tampoco estarían bien para ella.

"La cara de ella en 'Morfi', no es la misma que hace unos días. Yo no se si fue el día que le pusieron la canción de 'Ladrona', con Mario Luis, que ahí se pudrió todo con la producción. Lo cierto es que Lizy no es la misma en el programa".

En Intrusos hablaron sobre la crisis de la presentadora en el programa de Telefe.

"'La Peña' es un programa donde ella no se incorporó. Lo que ella hace, no lo puede hacer ahí, porque es una cosa más zarpada, más picante, más divertida. En ese lugar se muestra familiar, no sé, yo no la veo en su salsa", opinó Rodrigo Lussich.

"También, lo cierto es que, después de todos los quilombos del los últimos tiempos, el chiste zarpado a ella le debe quedar incómodo", concluyó Pallares.