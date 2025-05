Leonardo DiCaprio y Tom Hanks se lucen en esta película de drama que está basada en una historia real y que podés ver en Paramount+

Esta película de Steven Spilberg tiene una increíble y atrapante historia. Pero más increíble es saber que el film está basado en una historia real, la de Frank W. Abagnale. Atrápame si puedes (Catch Me If You Can, título original), se ha convertido en un clásico del cine de la década de los 2000 y si todavía no la has visto, este es el momento.

Basado en la autobiografía de Abagnale, este largometraje tiene una duración de alrededor de dos horas y media. Actualmente, ocupa el sexto puesto en la lista de las diez películas más destacadas en Paramount+, donde se puede ver.

"Atrápame si puedes" está basada en la vida de Frank W. Abagnale. Créditos: Dreamworks.

"En los años sesenta, Frank W. Abagnale era un joven y escurridizo delincuente que adoptaba diversas identidades (médico, abogado o copiloto de líneas aéreas). Carl Hanratty, un agente del FBI, tenía la misión de seguir su pista y capturarlo para llevarlo ante la justicia, pero Frank siempre iba un paso por delante de éL", cuenta la sinopsis del film en la página de cine y series, FilmAffinity.

Mirá el tráiler de Atrápame si puedes

Destacadas figuras de Hollywood son parte de este drama: Leonardo DiCaprio; Tom Hanks; Christopher Walken; Amy Adams; Martin Sheen; Nathalie Baye; James Brolin; Nancy Lenehan; y Jennifer Garner.

Dato de color: Abagnale también participa en esta película como uno de los policías franceses que arrestan a su personaje.