La fuerte acusación de Rosmery Maturana contra Yuyito González en medio de la polémica

Rosmery Maturana es el nombre que resuena en todos los programas luego de la sorpresiva separación entre Javier Milei y Amalia Yuyito González. La mujer dejó en claro que es muy amiga del presidente y en las últimas horas dio a conocer una acusación que tiene que ver con la expareja del mandatario.

La asesora de imagen fue entrevistada por el equipo de "Intrusos" y allí Adrián Pallares le preguntó cómo le cayó la separación y qué vínculo tenía con la conductora: "A mí me dio igual y al principio había una relación mínima", reveló respecto a la consulta que le realizaron.

El conductor le expresó que en su momento había sido invitada al programa de Yuyito y allí Rosmery lanzó una fuerte acusación: "Me invitó para sacarme información... En ese momento, Javier había ganado y yo le había puesto la campera azul y negra", comenzó diciendo.

Rosmery contó fuertes detalles sobre Yuyito González. Foto: captura de pantalla/ América.

Luego, agregó: "Me dijo que me invitaba para hablar sobre eso y sobre mi asesoría de imagen... Cuando fui al programa, lo que menos me preguntó fue de la campera y me quiso sacar información de Fátima", comentó. También señaló que "me incitaba a que yo hablara de Fátima, me preguntaba cosas de bruja y yo le dije que no te voy a contestar eso porque es la novia de mi amigo".

Rosmery y una fuerte acusación contra Yuyito González:

Rodrigo Lussich le consultó si entre ella y Javier Milei existió verdaderamente algo y fue sincera: "No tuvimos nada", aclaró y contó que al presidente lo conoció en un bar "cuando él todavía no era candidato ni nada y ahí empezó todo", confesó sobre el momento en el que se volvieron amigos.