Así fue el momento en el que El Villano se enteró que tiene VIH: "Tomé la decisión..."

Hace algunos días que el mundo del espectáculo argentino se encuentra conmocionado por la noticia que dio El Villano en sus redes sociales. El cantante contó que fue diagnosticado de VIH positivo y ahora dio más detalles acerca del momento en que le revelaron su estado de salud y cómo actuará al respecto.

Las duras palabras de El Villano

Jonathan Müller es un cantante de cumbia argentino con una gran trayectoria y miles de personas que han seguido su música por años. El anuncio de su diagnóstico positivo en SIDA ha conmocionado a sus fans como también a todos aquellos que lo vieron crecer en la industria.

El Villano estuvo en DDM. / Foto: @elvillanoar

Debido a este mensaje dado a través de las redes sociales, fue invitado a una entrevista en el programa DDM de Mariana Fabbiani a quien le contó toda la transformación y sentimientos que vivió cuando recibió la triste noticia. "Me enteré hace un tiempo y como tenía una carga viral muy baja, me dijeron que tenía que hacer un examen para confirmar, y el viernes me lo dieron. A partir de ahí empecé a pensar”, comenzó.

A partir de ese momento, reflexionó sobre lo que quería hacer: "Yo mismo tomé la decisión de hacerlo público para que llegue la información que tenga que llegar. Yo mismo no sé tanto. No sabía lo que podía pasar pero sabía que mi influencia o la gente que escucha mi música por ahí están viviendo eso”.

Considerando la gran influencia que tiene en la cultura argentina y en toda aquella comunidad que lo sigue desde sus comienzos, El Villano habló sobre todo aquel cariño que recibió tras la gran repercusión que produjo el video publicado en su cuenta de Instagram: “Recibí muchísimo amor, no pensé que se iba a hacer tan viral (...) Siempre me gustó ayudar a las personas a mejorar su vida y esto me parecía que era el motor de arranque”.

Para terminar, el Villano fue sincero con la periodista y conductora de América TV y contó que llevaba una vida de grandes excesos de la que fue aún más consciente cuando el gastroenterólogo le pidió un análisis de HIV. “Fui al médico por un dolor de panza, encontré un gastroenterólogo que me dijo vamos a hacer el análisis del HIV, yo me quedé y no le hablé más porque yo sabía la vida que llevaba, y el miedo", contó.