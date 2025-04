No se salvó nadie: el furioso descargo de Morena Rial tras los audios que filtraron en LAM

Morena Rial se encuentra nuevamente en medio de una fuerte polémica luego de unos audios que trascendieron donde un supuesto cómplice cuenta que planearon el robo en LAM. Luego de esto, Ángel de Brito mostró un fuerte audio donde ella amenaza a Tadeo Suárez, quien sacó los trapitos al sol.

"Gordo hijo de mil p... Escuchame una cosa, me estás metiendo en un re bondi y a mí no me importa si mandas a la tele. Después atenete a las consecuencias", se la escucha decir a Morena en un audio que le envió a Tadeo, quien formaba parte de un grupo delictivo.

Lo cierto es que Morena se defendió con un fuerte descargo en redes y salió con los tapones de punta contra todos los panelistas de LAM: "La poca seriedad de algunos periodistas que replican audios de un preso en Uruguay solo a efecto de ensuciar mi nombre. Esos audios fueron vendidos y son totalmente falsos. Esta misma persona intentó extorsionar a otra de la farándula con denuncias de abuso sexual", expresó en el inicio del texto.

Morena Rial con todo contra LAM. Foto: Instagram/ @moreerial.

Luego, agregó: "Ya le pedí a Alejandro Cipolla que inicie las acciones legales correspondientes. Los periodistas que avalen esta falacia van a ser demandados". Pero esto no quedó allí, sino que también atacó a Yanina Latorre y volvió a tocar el tema de la alcoholemia positiva a su hija Lola.

Morena Rial desató su furia contra el programa de Ángel de Brito. Foto: Instagram/ @moreerial.

"Entiendo que me equivoqué, pero el ensañamiento es insólito. Ahora falta que me culpen que yo fomento que la hija de Yani se mame en todos lados", expresó Morena. Pepe Ochoa tampoco se salvó en este furioso descargo que realizó tras la información que dieron en el programa de América.

La amenaza que dieron a conocer en LAM:

"Pepe, el inservible juega al periodista y subís todo falso sin chequear la fuente o veracidad. Mejor dedícate a lo que haces mejor, chupar las medias de Ángel, lustrarle los zapatos o lo que hagan en la intimidad. Y el otro que está con Pepe, ni su nombre sé. Vos sí que sos el real cuatro de copas, estás sentado ahí con qué sentido, sos una planta. Cuando sepa tu nombre hablo de vos, pero no sé qué decir. ¿Tu trabajo cuál es?", apuntó también contra Fede Bongiorno.