"La Negra" Vernaci estalló de furia en medio de su programa radial: "No se puede trabajar así"

Elizabeth "La Negra" Vernaci volvió a ser tendencia luego de un fuerte enojo en vivo en su programa radial. Todo comenzó luego de que ella comenzó a quejarse de que hacía mucho calor en el estudio y rápidamente realizó un fuerte reclamo que de alguna manera incomodó a sus compañeros.

"Chicos, no se puede trabajar así, con este calor", expresó Elizabeth en el inicio y la sonrisa que tenía se le borró inmediatamente de su rostro. Luego, agregó: "Tenemos que hacer algo, no se dan cuenta de que no anda (el aire)... Lo fueron a reiniciar arriba, 40 años tiene la radio y siguien reiniciando el aire acondicionado".

Pero este no fue el único reclamo que le hizo Vernaci a la radio y posteriormente, a este momento, mostró que se le volvieron a romper los auriculares: "Yo entiendo que la vida es así y que uno tiene que adaptarse a lo menos... Yo pretendo más, no quiero bajar", expresó.

La Negra Vernaci estalló contra la radio en la que trabaja:

En el final realizó una fuerte declaración subrayando que "queremos cambiar de radio". Es que claramente la conductora y locutora no se encuentran conforme con todo lo que sucede en "Radio Pop" y no tiene miedo en dejarlo en evidencia mientras se encuentran al aire.

Luego de esto, Rodrigo Lussich dejó una contundente opinión en Intrusos: "Si Vernaci fuera hombre, ya estaría cancelada", comenzó diciendo. En el final, sostuvo que "si ella fuera "El Negro" Vernaci ya estaría fuera de la radio", expresó el conductor del programa de América.