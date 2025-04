Facundo Ambrosioni liquidó a Morena Rial con fuertes y reveladoras declaraciones en su contra

Luego de los contundentes chats que se conocieron acerca de los movimientos delictivos de Morena Rial, su situación mediática se agravó más tras conocerse las conversaciones con una persona llamada Tadeo Suárez, sujeto con el que la influencer planeaba robar en Uruguay, también se especuló que podría ser uno de los integrantes de la banda delictiva que acompañaba a la imputada.

Este miércoles en A la Tarde (América TV), Facundo Ambrosioni, expareja de Morena Rial, estuvo en comunicación con el programa y admitió que existió un vínculo entre la mediática y Tadeo Suárez, a pesar que la hija de Jorge Rial negó rotundamente conocer al joven.

“A Tadeo lo he visto una vez porque fui a retirar a Fran y estaba ese chico ahí, en Córdoba, pero después nunca más”, explicó Facundo Ambrosioni en la charla con la conductora del programa.

Facundo Ambrosioni rompió el silencio hundiendo aún más a Morena Rial

Sobre el vínculo de Tadeo con Morena Rial expresó: “No sé hace cuánto fue esto. Lo reconocí por la foto, pero no sabía ni que se llamaba Tadeo. Sinceramente, no tenía relación, yo lo vi parado ahí al chico. Debe haber sido a principio del año pasado, acá en Córdoba”

Facundo Ambrosioni, entre otras cosas, contó lo que sabe sobre la banda delictiva que acompañaba a Morena Rial. “No sé si son picantes o no, o si han hecho muchas cosas porque la verdad que estoy fuera de ese círculo pero si lo he visto a Tadeo”, detalló el ex de la influencer.