Escándalo: la fuerte amenaza de Roberto Castillo a la familia de Daniela Vera Fontana, su expareja

Roberto Castillo se encuentra metido en un gran escándalo tras la pelea que ocurrió días atrás entre él, Cinthia Fernández y Daniela Vera Fontana, su exmujer. Lo cierto es que la expareja decidió romper el silencio y contó el calvario que sufrió mientras se encontraba con él.

En las últimas horas, se dieron a conocer los videos que Vera Fontana le entregó a la Justicia y que forman parte de la denuncia que realizó contra el abogado. En los clips se pueden observar como Roberto Castillo la insulta mientras se encontraban ambos en el auto.

Pero esto no quedó allí y la mujer habló nuevamente en "Puro Show" para dar testimonio de una fuerte amenaza que el abogado le realizó a su hermano. Fue Pampito, conductor del programa de El Trece, quien le consultó si la versión de que Castillo amenazó con armas a su familia fue verdad.

Daniela Vera Fontana reveló la fuerte amenaza que Roberto Castillo le hizo a su hermano:

Daniela, con mucha emoción y lágrimas en sus ojos, confirmó este rumor y contó detalles de cómo fue el momento: "La primera vez que nos distanciamos yo estaba embarazada y él tuvo una charla en un café con uno de mis hermanos... Él sabía lo que pensaba mi hermano y pasó lo que pasó".

Luego, agregó: "Yo me enteré ahora que me separé de él para siempre, mi hermano me lo confesó", sostuvo Daniela mientras le caían las lágrimas por el rostro. También contó que se enojó con su hermano porque no se lo había comentado en su momento, ya que fue una situación de extremo peligro.