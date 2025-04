Amazon Prime: última oportunidad para ver estos éxitos que dejarán la plataforma

Amazon Prime se destaca por ofrecer una amplia selección de películas para ver en familia, solos, con amigos y en pareja. Pero la plataforma, anunció la próxima retirada de los siguientes títulos que sin dudas, no podés perderte. Con actores y actrices de gran calibre, guardá en tu lista de Prime los siguientes diez títulos antes de que desaparezcan.

La fuente de la vida

El romance toca a tu puerta y es la oportunidad para dejarla entrar. Con la actuación estelar de Hugh Jackman, un hombre realiza dos viajes: uno al pasado, a la España del siglo XVI (16), y otro al futuro, al siglo XXVI (26). Su objetivo es salvar la vida de su esposa enferma de cáncer (Rachel Weisz), pero para lograrlo, tendrá que encontrar el legendario árbol de la vida, el cual, su savia proporciona la inmortalidad. Un clásico romántico de 2006 para rememorar.

Horizonte mortal

Si por el contrario, el thriller es de tus favoritos, no podés perderte Mortal Horizont. La historia retrata una ruptura. Sara y Jackson se reencuentran unos días antes de la boda de un amigo en común que se casa en una isla remota. Juntos atraviesan el océano camino a la boda, pero cuando el piloto de la avioneta sufre un ataque al corazón, ellos deberán hacer lo imposible para mantener la avioneta en el aire. Una película de 2020 que te dará vértigo.

Triangle

Nos acercamos al terror y a Liam Hemsworth. Cuando Jess atropella a una gaviota, no se imagina que se trata de un mal presagio. Cuando llega al yate, donde la espera un grupo de amigos, nota que algo va mal. Sus temores crecen cuando se desencadena una tormenta que obliga al grupo a abandonar el yate para subir a otro barco, en el que Jess tiene la sensación de haber estado antes. El barco parece desierto, pero no están solos. Alguien los está cazando uno a uno. Y Jess, sin saberlo, tiene la llave que puede acabar ese horror.

John Wick 4

Amazon dejará un clásico de clásicos. John Wick 4 comienza con Keanu Reeves huyendo de nuevo mientras tiene a cientos de asesinos detrás. El villano principal de la serie es el Marqués de Gramont (Bill Skarsgård), un líder de la Alta Mesa que sigue aumentando la recompensa por la cabeza de Wick, mientras también arregla algunos asuntos dentro de la organización, incluyendo la posible eliminación de Winston Scott (Ian McShane) y algunas de las decisiones que tomó en el pasado. En esta ocasión vemos como Wick se traslada a Japón, donde busca la ayuda del jefe del Osaka Continental, Shimazu (Hiroyuki Sanada), y se topa con un asesino ciego de la Alta Mesa llamado Caine (Donnie Yen).

Una loca película de Esparta

Si no viste la película, es necesario que corras a disfrutarla. La comedia llegó para quedarse con Meet the Spartans. Utilizando el éxito de 300 como su inspiración, Una loca película de Esparta es una comedia de humor ácido que se desarrolla en la época griega. El no tan poderoso Rey Leonidas (Sean Maguire) enfrenta la amenaza de un ataque de Xerxes (Ken Davitian) y su ejército persa. Su capitán (Kevin Sorbo) reúne a un ejército de hombres que entrará en un "campo de batalla", en donde la defensa será todo, menos batallar. Una loca película de Esparta es una parodia del género "espadas y sandalias" con referencias a todos los éxitos cinematográficos y personajes de la cultura popular de los creadores de Date Movie (2006) y Una película épica (2007), donde la cordura no existe.

Black Knight

Con una comedia estrafalaria, Jamal (Martin Lawrence) se adentra en parque temático que parece no haber sido renovado, o ha tenido clientes desde la Época Oscura. Después de caer en un foso del parque, Jamal llega al siglo XIV en Inglaterra, un mundo de caballeros con brillantes armaduras y damiselas afligidas, sin mencionar la higiene cuestionable. Ahora es un extraño, pero Jamal conoce a un caballero libertino, una bella mujer con ideas muy modernas y una rebelión en contra del diabólico Rey.

Noé

Posiblemente, de las películas menos gustosas de Russell Crowe. Data la historia del personaje bíblico Noé, un hombre pacífico que desea vivir tranquilo con su familia y el recibe una misión divina: construir un Arca para salvar al mundo del inminente diluvio. Todas las noches tiene una pesadilla recurrente en la que puede ver la catástrofe provocada por ese diluvio, pero ese sueño se vuelve realidad y termina con la reaparición de la vida en la Tierra.

Contra lo Imposible (Ford v Ferrari)

Para los fanáticos del automovilismo. Se centra en un equipo americano de ingenieros y diseñadores, liderados por el visionario automovilístico Carroll Shelby y su conductor británico Ken Miles. Henry Ford II y Lee Iacocca les dan la misión de construir desde cero un nuevo automóvil con el fin de derrotar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966.

Hitch, especialista en seducción

Cuando Will Smith nos hacía reir. Cuenta la vida de Alex "Hitch" Hitchens, conocido como el 'Doctor de las citas'. Es el coaching del amor, puede conseguir que hasta el hombre más inútil tenga una cita con la mujer de sus fantasías. Hitch sabe lo que quieren las mujeres y conoce todos los trucos posibles para que sus clientes masculinos queden con las mujeres más atractivas de la ciudad. Desafortunadamente, aparece Albert (Kevin James), el cual será todo un reto para Hitch en su propósito de que Albert consiga salir con una bella y rica famosa (Amber Valletta). Por otro lado, aparece en la vida de Hitch una periodista que da vuelta su mundo, Sara Melas.