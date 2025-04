Se conoció la decisión de Emily Ceco tras los violentos audios de su abogado Roberto Castillo maltratando a su exesposa

Luego del angustiante relato de Emily Ceco sobre los episodios de violencia de género que vivió junto a su esposo, al cual terminó denunciando, Cinthia Fernández la contactó con su pareja, el abogado Roberto Castillo para que la representara legalmente. Tras conocerse públicamente los violentos audios en los que el letrado gritaba e insultaba a su expareja, la modelo tomó una difícil decisión.

La exparticipante del reality Love is blind (Netflix) Emily Ceco, tuvo la oportunidad de conocer en el programa a Santiago Martínez, sujeto con el que se casó al poco tiempo. Tras reiterados hechos de violencia de género denunció al joven y gracias al patrocinio de Roberto Castillo el agresor fue detenido recientemente.

Después de que este martes se conocieran los impactantes audios, que dejaron muy mal parado a Roberto Castillo, al revelar su violento trato hacia su exesposa, Emily Ceco se contactó con una periodista para contarle lo que decidió respecto a seguir siendo representada por un hombre que presenta las mismas características violentas que su ex al cual denunció.

La decisión de Emily Ceco tras los polémicos audios de su abogado Roberto Castillo maltratando a su expareja

La periodista Fernanda Iglesias compartió en el programa Puro Show (El Trece), lo que Emily Ceco le escribió por mensajes de texto. “Quiero que le pidas disculpas de mi parte a Daniela, como mujer me siento avergonzada por lo que dije. Yo estoy siempre de lado de las mujeres", expresó la modelo en referencia a la crítica que lanzó sobre la expareja de Roberto Castillo, a la cual el abogado maltrataba en los audios.

Emily Ceco, tuvo la oportunidad de conocer en el programa a Santiago Martínez, sujeto con el que se casó al poco tiempo.

Foto: Instagram @cecoemily

"Me solidarizo mucho con ella, jamás pensé que el trasfondo era de esta dimensión, sufrí la misma violencia y es imposible no empatizar con ella y rememorar mil cosas”, continuó leyendo Iglesias el contenido del mensaje de Emily Ceco. “En este momento me estoy replanteando que Castillo siga representándome como abogado”, expresó la periodista respecto al mensaje de la exparticipante del reality de Netflix.