El obsceno gesto que hizo Yuyito González con un peluche en una zona íntima de su cuerpo

Tras el estreno de su primer programa del ciclo 2025 y luego de ser duramente criticada por algunas colegas, Amalia Yuyito González arrancó este martes la emisión con un polémico gesto que pudo interpretarse como algo grotesco o con alguna carga de obscenidad, al colocarse un peluche de un pony en su entrepierna, a modo de una extraña humorada.

Cuando Yuyito comenzó este lunes su programa Empezar el Día, por la señal de cable Ciudad Magazine, no tardó en recibir varias críticas, especialmente por parte de Viviana Canosa y Yanina Latorre, que le dedicaron varios minutos de sus programas al análisis del debut de la novia del presidente Javier Milei.

En su segundo programa emitido este martes, Yuyito González respondió con humor al subirse a un pony que había mostrado el día anterior y que, según explicó, fue el regalo del director del magazine, lo que hizo aún más polémico el momento en el que se llevó el pequeño peluche a su entrepierna, contando con primeros planos que volvían la escena algo obscena. Esto se puede ver en el video que compartió la cuenta de X @teleBizarra.

El obsceno gesto que hizo al aire Yuyito González con el peluche de un pony

"Me dan unas ganas de subirme al pony, ¿me lo das por favor?", expresó con desafiante actitud Yuyito y fue su panelista Lucas Bertero quien se lo acercó y le besó la mano. "Cómo te dieron, estuviste en cadena nacional, más que un presidente", le dijo el periodista.

La novia del presidente Javier Milei fue duramente criticada en su primer programa de esta temporada.

Foto: Instagram @yuyitogonzalezok

"No, más que el presidente nunca", respondió Yuyito González rápidamente y continuó: "Les gustó el pony, el unicornio, bueno, vamos a subirnos al pony así dicen 'qué ordinaria'. Me lo pongo abajo y no me lo pongo arriba porque si me lo pongo arriba me empiezan a dar. Al pony te subís en la montura, para que me digan ordinaria, ay quiénes hablan de ordinaria...".