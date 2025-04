Cinthia Fernández rompió el silencio tras el escándalo con Daniela Vera Fontana, la expareja de Roberto Castillo

En las últimas horas, estalló un gran escándalo que tiene que ver con Cinthia Fernández, Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana, expareja del abogado. La exmujer del abogado Roberto Castillo, Daniela Vera Fontana, grabó una pelea que mantuvieron durante el fin de semana y apuntó contra la modelo en una entrevista.

La arquitecta dialogó con el programa "Puro Show" y allí dejó en claro que "yo quería resolver esto como se tenía que resolver y todo se desmadró cuando ella (Cinthia) se metió porque con Roberto estábamos conversando bien", dejando en claro que todo el problema se originó por la bailarina y actual pareja del abogado.

Además, en esa entrevista subrayó que "A mí me encantaría dejar a las nenas de lado, pero si yo no hacía ese video, Roberto y Cinthia se llevan a las nenas". Todo el problema comenzó porque el letrado y Cinthia no tenían las sillitas para llevar de manera segura a las menores en el vehículo.

El contundente mensaje de Cinthia Fernández. Foto: Instagram/ @cinthia_fernandez_.

Daniela dejó en claro lo que piensa de su expareja y subrayó que "él lo que quiere inculcar es que esto es una pelea entre mujeres, entre su actual pareja y yo, porque le encanta estar en el medio. Es un ser narcisista que quiere provocar eso. Te come la cabecita", expresó en "Puro Show".

Cinthia Fernández decidió romper el silencio a través de sus redes sociales y fue contundente con su posteo: "No voy a responder sobre el tema. Iba a hacerlo, pero me subo a un tema que perjudica a personas que amo. Tengo mucha bronca, pero es lo mejor", sentenció.