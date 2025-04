El contundente video de Cinthia Fernández discutiendo con Daniela Vera Fontana, la exesposa de Roberto Castillo: "Hubo forcejeos y empujones"

El pasado domingo 6 de abril, Fernanda Iglesias reveló en sus historias de Instagram (@Ferigleok) que Cinthia Fernández y Daniela Vera Fontana, exesposa de Roberto Castillo, tuvieron una fuerte discusión en la calle y enseñó los videos.

Primero, la periodista de espectáculos compartió un documento firmado por la arquitecta. "La exmujer del novio de Cinthia Fernández lo denunció en la OVD por violencia doméstica", explicó Iglesias.

El año pasado, la modelo confesó su amor por su abogado.

Luego, la comunicadora mostró el video en el que Fernández y Vera Fontana discuten porque la Cinthia y Roberto querían llevarse sin sillitas en el auto a las hijas que tienen en común el abogado y la arquitecta. En el clip se escucha el llanto de una de las menores.

"Hubo forcejeos y empujones y Cinthia tuvo que ir corriendo a comprar sillitas", añadió Fernanda en el segundo video, en el que se ve como discuten Roberto y Daniela. "Estás grabando y me parece lamentable", le dice el abogado a su expareja. "A mí me parece lamentable que no tengan sillita porque es la seguridad de nuestras hijas", le responde Vera Fontana. "Lo que estás haciendo es un show patético. Si querés, quedate con las bebés, no pasa nada. Voy a ir a comprar sillitas. Muy lamentable lo que haces", expresa Castillo.

Así fue la discusión entre Cinthia Fernández, Daniela Vera Fontana y Roberto Castillo

Asimismo, la periodista recordó que hace cuatro años ocurrió lo mismo, pero con Matías Defederico: le suspendieron la licencia de conducir al actual ex de Fernández por conducir con su hija en el asiento delantero sin cinturón de seguridad.

Por último, en el tercer video se ve a la Vera Fontana y Castillo discutiendo en la plaza. "La nena llora y el padre ni bola, no sabía que lo filmaban", escribió junto al video Iglesias.