Robertito Funes Ugarte rompió el silencio sobre la posibilidad de reemplazar a Manuel Adorni como vocero presidencial

Tras el revuelo que generó la versión de un supuesto desembarco de Robertito Funes Ugarte como vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni, quien es candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires; la figura de Telefe salió a aclarar los tantos respecto al rumor en cuestión.

La hipótesis sobre un presunto ofrecimiento a Funes Ugarte del cargo que actualmente ocupa Adorni, surgió cuando el periodista estuvo hace unos días en la Casa Rosada con un móvil de A la Barbarossa (Telefe). El comunicador fue a acompañar a Pedro, un niño que es admirador del presidente Javier Milei, y durante el encuentro del pequeño con el mandatario, se pudo ver a Robertito a los abrazos con el líder de La Libertad Avanza.

Para disipar todo tipo de dudas, en el programa Miralo Bien (LN+), le preguntaron a Robertito Funes Ugarte si sería el reemplazante de Manuel Adorni. "El puntapié inicial fue la visita que hice a la Casa Rosada por esas cosas del periodismo... Llegué a cumplirle el sueño a un chiquito y me vi en el balcón saludando, con el presidente adelante. De ahí se desprendió que yo era el posible candidato a vocero presidencial", explicó el conductor.

Luego Funes Ugarte aclaró: "Hay que estar preparado para ser vocero, bien predispuesto, y Adorni ha hecho un trabajo excepcional, y lo va a seguir haciendo como legislador. Es un puesto que tiene que caerle al zapato adecuado, a mí me queda muy grande y tampoco estuvo la propuesta",

Robertito Funes Ugarte aclaró los tantos sobre su presunto desembarco como vocero presidencial

En tanto que más allá del rumor sobre la chance de ocupar el cargo de Manuel Adorni, Robertito Funes Ugarte ratificó su adhesión al oficialismo al comentar: "En su momento me midieron como futuro legislador para la Ciudad de Buenos Aires y parece que la imagen era positiva. Entonces de allí empezaron a sonsacar cosas y, si bien yo tengo como vocación el periodismo, también tengo una vocación social, me importa lo que le pasa a la gente en la calle y lo descubro haciendo los móviles. Me gusta meterme al barro y ver qué le pasa a la gente... Yo estaba rankeado en la medición que hicieron, pero no he tenido la propuesta formal de ser vocero presidencial ni nada por el estilo".

Por último, Robertito remarcó: "Pero no descarto en un futuro, no sé cuándo, ayudar desde mi lugar a que este país salga adelante, me refiero a involucrarme un poco más desde el periodismo, ayudando, o como sea".