Mariana Brey hizo escandalosas declaraciones sobre las Islas Malvinas en C5N

Luego de las recientes declaraciones de Javier Milei en el acto conmemorativo por el 2 de abril, la periodista Mariana Brey salió a defender al mandatario en el programa que conduce junto a Diego Brancatelli en C5N, pero la polémica se generó con sus fuertes declaraciones sobre las islas Malvinas en relación al reclamo de pertenencia que aún continúa haciendo nuestro país.

Definitivamente, la frase que dijo Mariana Brey en el programa Indomables (C5N), causó un revuelo enorme en redes sociales al asegurar que el territorio del archipiélago no es argentino. “Lamentablemente no son nuestras las islas”, expresó con vehemencia la periodista, lo que generó un evidente malestar en su colega.

La panelista intentó argumentar su posición con respecto a las islas Malvinas. “Los argentinos perdimos las islas hace muchísimos años. Aunque nos duela. Las sentimos nuestras desde el corazón”, continuó Brey intentando atenuar su declaración. Además agregó: “Los que viven en las islas no son argentinos, ellos le sacan réditos ”

Los polémicos dichos de Mariana Brey en C5N sobre las islas Malvinas

Ante las declaraciones de Brey, Brancatelli fue categórico con sus dichos. “No me quiero pelear, no quiero insultar. Yo no puedo permitir esa burrada. Son nuestras Mariana, no lo repitas más”, expresó. La panelista intentó defender su postura sentenciando: “Podes insultarme, el único que va queda mal sos vos. No hace falta que avales lo que yo digo, es mi pensamiento. Yo tampoco avalo la cantidad de barbaridades que decís vos”, dijo.

No es la primera vez que Mariana Brey genera polémica por sus dichos en este canal, desde que la periodista hace su labor en C5N, sus dichos no han pasado inadvertidos, causando interminables debates en redes sociales, como cuando recientemente se refirió a los violentos sucesos con los jubilados en el Congreso de la Nación.

Mariana Brey fue criticada duramente por sus dichos en el programa del canal C5N conducido por Pablo Duggan, cuando estaban tocando el tema de los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación. "Lo del periodista, primero hay que ver si él disparó... ¿Sabemos que el disparo vino de la policía? ¿Eso está confirmadísimo? ¿O vino de algún militante?", expresó la periodista generando la indignación de colegas e internautas.