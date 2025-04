Estos famosos siguen facturando millones después de muertos: ¿quiénes son?

Ya no presencian físicamente este mundo, pero estas celebridades siguen siendo un fenómeno comercial. La muerte no detuvo el negocio de sus nombres, música, obras y marcas. Sus patrimonios continúan moviendo millones gracias a la venta de catálogos, derechos de imagen, entre otras cosas. ¿Quiénes son los los famosos músicos que siguen facturando millones año tras año?

El Rey del Pop sigue cobrando por su legado. Créditos: Foto archivo MDZ

El Rey del Pop, Michael Jackson

A catorce años de su muerte, Michael Jackson sigue siendo el artista fallecido más rentable del mundo. Su patrimonio consta de 115 millones de dólares, principalmente impulsado por el éxito de MJ: The Musical, el musical de Broadway basado en su vida, que vendió más de 85 millones en entradas. Además, su espectáculo permanente en Las Vegas, Michael Jackson ONE, sigue agotando funciones. La venta de música, reproducciones en plataformas digitales y licencias para publicidad y productos completan un negocio multimillonario.

El Rey del Rock, Elvis Presley. Créditos: foto archivo MDZ

Elvis Presley

A casi 50 años de su muerte, en 1997, Elvis Presley sigue facturando. Su patrimonio registró ingresos por 100 millones de dólares. La principal fuente de dinero es Graceland, su icónica mansión en Memphis, que recibe anualmente más de 600.000 visitantes. Además, las ventas de su música, la comercialización de productos licenciados y la continua presencia de su imagen en series, películas y publicidades sostienen su fortuna.

Freddie Mercury cuenta con uno de los mayores ingresos de la lista. Créditos: foto archivo MDZ

Freddie Mercury

Freddie Mercury, el Rey de Queen, registró un patrimonio de aproximadamente 250 millones de dólares por la venta del catálogo completo de Queen a Sony por 1.000 millones de dólares, el acuerdo más grande en la historia de la música. Las ganancias se dividieron en cuatro partes entre Mercury y los miembros originales de la banda que aún viven: Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

El icónico Prince. Créditos: foto archivo MDZ

Prince

La obra de Prince sigue siendo sinónimo de rentabilidad. Su patrimonio sumó 30 millones de dólares en los últimos tres años, impulsados por la publicación de material inédito. Sus temas clásicos continúan figurando entre los más reproducidos en plataformas digitales, garantizando regalías constantes para sus herederos.



Whitney Houston, la voz que sigue brillando sin su presencia. Créditos: foto archivo MDZ

Whitney Houston

La película biográfica I Wanna Dance With Somebody recaudó más de 60 millones de dólares en taquilla y revitalizó el interés en su música. Su patrimonio generó 30 millones de dólares en 2023, también gracias a acuerdos con marcas de cosméticos como MAC y a la venta continua de sus discos, cuyos hits como I Will Always Love You siguen sonando en la actualidad.



John Lenon. Créditos: foto revista Billboard

John Lennon

A más de 40 años de su asesinato, John Lennon continúa facturando millones. En 2024, su patrimonio sumó 22 millones de dólares, principalmente por los derechos de autor de sus composiciones con The Beatles y como solista. El lanzamiento de Now and Then, una canción inédita completada con inteligencia artificial, revitalizó su legado.

George Harrison. Créditos: foto archivo MDZ

George Harrison

Otro Beatle se suma a la lista, gracias a las regalías por la venta y reproducción del catálogo de la banda y de sus obras solistas, su patrimonio alcanzó los 14 millones de dólares. Además, su música sigue siendo parte del espectáculo LOVE de Cirque du Soleil en Las Vegas. Bob Marley. Créditos: foto archivo MDZ

Bob Marley

La música y la imagen de jamaiquino siguen facturando. Su patrimonio obtuvo 16 millones de dólares en los últimos tres años, gracias a las regalías de sus clásicos del reggae y a los negocios derivados de su marca, como la línea de cannabis premium Marley Natural.