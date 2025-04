El famoso que provoca los celos de Mauro Icardi por la China Suárez: "Por qué me mentís"

La pareja Mauro Icardi y China Suárez están en medio de un conflicto relacional. En los últimos días, se dio a conocer información acerca de un ataque de celos del futbolista por actriz, relacionado con la presencia de una reconocida figura del automovilismo como principal punto de discusión.

Fue Pepe Ochoa quien reveló cómo Mauro habría expuesto Suárez por, según él, haberle mentido en la cara sobre su vínculo con el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto.

La China Suárez y Franco Colapinto mantuvieron algunos encuentros casuales en septiembre de 2024

“Mauro le dice ‘me molesta porque vos me mandabas mensajes a mí cuando estaba en México y también le estabas mandando mensajes a este pibe’...”, expresó el periodista, y agregó: “Mauro le dijo a la China: ’Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Espero que no me mientas porque yo sé que todas tus otras relaciones estuvieron llenas de mentiras y omisiones‘“.

Así reveló que el tercero en discordia sería Franco Colapinto, con quien la actriz habría tenido una relación previa a estar con el futbolista: “Mauro la encaró y le dijo: ‘¿Por qué me mentís? Tengo la data de que se cruzaron más de una vez y no solo en España’“.

La relación "Suárez y Colapinto"

El pasado septiembre, la China Suárez y Franco Colapinto tuvieron un encuentro en Madrid. El video que luego se hizo viral en redes sociales, muestra a la actriz y al corredor caminando tranquilamente

“Franco Colapinto y la China Suárez juntos en una noche romántica en Madrid. Fueron a comer a un restaurante, ella llegó primera, él después. Más tarde estuvieron en un reservado exclusivo para ellos pero luego se mostraron bastante divertidos y románticos. De ahí salieron caminando juntos”, comentó en ese momento Pepe Ochoa en LAM (América TV).