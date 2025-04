Dillom estuvo en el Quilmes Rock y apuntó otra vez contra el Gobierno

En una nueva ocasión, Dillom fue polémico en un show multitudinario. El día de hoy fue uno de las figuras presentes sobre el escenario del icónico Quilmes Rock y usó el momento para volver a pronunciarse contra el Gobierno. En esta nota, todo lo que dijo.

Las rotundas palabras de Dillom en el Quilmes Rock

Durante esta tarde, el cantante se subió al escenario del famoso Quilmes Rock e hizo cantar y saltar a todos los presentes con sus grandes éxitos como Sauce, 220 y Bicicleta. Por otro lado, entre sus hits no faltó el momento de cantar la canción Buenos Tiempos donde pronuncia reiteradas veces una frase que lo representa: "el día que muera, moriré en mi ley".

Foto: @ripdillom

Sin embargo, en esta ocasión, Dillom decidió cambiar parte de la letra de su canción para arremeter contra el Gobierno actual, algo que ha realizado anteriormente. Cambiando una de las últimas palabras, el artista dijo: "el día que me muera, morirá Milei"; de esta manera, dejó más que clara su postura respecto a las decisiones del presidente de la Nación Argentina.

Por otro lado, Dillom no perdió la oportunidad para recordar a los héroes que combatieron en la Guerra de Malvinas y dijo unas palabras para ellos: "quienes defendieron y pusieron el cuerpo" . Además, en este momento especial, por parte del público no faltó el clásico cántico que expresa "y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, es un inglés".

Para finalizar, las palabras del joven artista no pasaron desapercibidas ya que agradeció su lugar en un escenario tan imponente como ese y a todos sus seguidores: "Es un placer y un orgullo estar acá, gracias a las autoridades de Quilmes, por la organización y por invitarnos a participar de este evento. Veo muchas generaciones. Algunas que han vivido hace 43 años el conflicto en vivo y otras generaciones que, seguramente, lo han leído o se lo han contado".

Para terminar, agregó: "A todos les pedimos que haya memoria por todos aquellos que han dejado lo más preciado que tienen, que es su vida, por defender a nuestra Patria, por tratar de recuperar parte de nuestro territorio argentino".