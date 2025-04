Mendoza, el primer destino elegido por Abel Pintos para su nueva gira musical

Abel Pintos ha elegido a la provincia de Mendoza como el primer destino para su nueva gira musical, a la que bautizó "Cordillera y Mar". Pero no será un tour más en la carrera del artista. Esta gira es muy especial para el cantante, porque no sólo nutrirá de música cada lugar que visitará, sino que también, junto a Plan Divino, su productora que trabaja de manera mancomunada por la educación, la cultura, la salud y el cuidado del medio ambiente, llevará a cabo una acción destinada a dejar un mensaje y una huella para sus habitantes, especialmente para las nuevas generaciones.

En una conferencia de prensa en la que MDZ Show estuvo presente, Pintos contó detalles de lo que será esta nueva propuesta. Respecto al nombre escogido para la gira, Abel explicó: "A mi me gusta enmarcar las giras cuando no presento un disco, enmarcarlo en algo conceptual. La idea es comenzar por Mendoza, después bordear la cordillera con toda la Patagonia y a la hora de regresar hacerlo por el lado del mar, en este caso voy a terminar en Puerto Madryn".

"Cordillera y Mar" es el próximo tour del cantante. Créditos: Gentileza Prensa.

"Pienso en el reencuentro y la emoción que me genera cada presentación. Y esa emoción la traduzco en las canciones que elijo para cantar en cada concierto. Voy a elegir canciones nuevas, pero también canciones que siento que tanto el público como yo necesitamos compartir", detalló el cantante sobre el repertorio de esta gira.

El intérprete de Motivos, llegará a nuestra provincia con "Cordillera y Mar" el próximo viernes 6 de junio. El artista se presentará en el Arena Maipú (Emilio Civit 791, esq. Maza, Maipú).

El artista se presentará en Mendoza el viernes 6 de junio. Créditos: Gentileza Prensa.

Por otro lado, MDZ le consultó al músico si cree que en cada disco o gira hay un "nuevo Abel Pintos", o si siente que hay una continuidad fuerte en su propuesta.

Mirá lo que dijo Abel Pintos sobre su nueva gira musical

"Siento que a cada gira, o disco, llega un nuevo Abel de alguna forma. No sé si 'nuevo' en el sentido de desde cero. Yo soy un ser humano que respeta mucho lo que construyó y todo lo que me constituye, de alguna forma, y eso tiene que ver con las distintas etapas de mi vida que viví. No soy de las personas que para vivir algo nuevo necesita enterrar lo ya vivido. Estoy en paz con lo ya vivido y puedo ir a aquello cada vez que lo necesito, en señal de recuerdos o de lo que sea. Pero vivo más en el presente, en el deseo de todo lo que quiero proyectar hacia adelante. Entonces, a cada disco y a cada gira llego con un montón de cosas nuevas por contar. Por eso a veces me tomo tiempo entre un disco y el otro, o entre una gira y la otra. Cuando salgo a cantar, me gusta salir a contar cosas", expresó Abel Pintos.