Lali Espósito rompió en llanto luego de lo que le dijo Mario Pergolini en una entrevista

La cantante Lali Espósito está promocionando las canciones de su más reciente álbum, y durante su gira de presentaciones visitó el programa de Mario Pergolini. Al cierre de la conversación, el conductor logró emocionarla tanto que no pudo contener las lágrimas.

“Me gustaría que te quedes con esto del final, porque vos en un momento vas a decir, que está súper lindo, ‘yo quiero que me vean íntegra y me siento íntegra’. Pero no muchas estrellas, sobre todo las mujeres y jóvenes, que tendemos a subestimarlas, logran lo que... A mí me llamó mucho la atención cómo te defendieron”, expresó en la entrevista Mario Pergolini.

El periodista continuó elogiando a Lali, que ya comenzaba a sentir la emoción ante las palabras del experimentado periodista. “Porque demostraste eso, que sos íntegra y que entendieron cómo fue tu camino. No mucha gente lo ha logrado. A Mirtha Legrand le costó, incluso, de grande. Recién ahora alguien le está tirando buena onda a Mirtha. Eso no se logra sino más siendo artista, Lali. Eso se logra con muchas cosas, incluso con discos malos, a lo mejor con series malas o con cosas muy buenas. Poder mostrar que uno es íntegro y que se merece la defensa sin pedirla... La verdad, Lali, yo te felicito que hayas logrado todo eso. Porque todo lo que hiciste artísticamente, en parte, construyó eso”.

El fragmento de la entrevista que Mario Pergolini le hizo a Lali Espósito generando la emoción de la cantante

La intérprete escuchó cada palabra conmovida y con total atención asintiendo sin hacer mención alguna, y la sinceridad de Pergolini la llevó a derramar algunas lágrimas. Para cambiar el ánimo, Lali pidió que sonara su canción Fanático, uno de sus éxitos, y así alegrar el ambiente.

La artista pidió que pusieron su último hit para cambiar el ambiente.

Foto: Captura pantalla clip Fanático

El momento se volvió viral en redes sociales, donde los seguidores de Lali celebraron la autenticidad y el cariño demostrado en la entrevista. La artista sigue cosechando éxitos y demostrando por qué es una de las figuras más queridas del espectáculo.