La insólita oferta de Lacoste a una banda argentina: "Hasta el día de hoy no puedo usar una chomba"

Hace algunos años, puntualmente cuando Los Wachiturros eran tendencia, se corría tras bambalinas el rumor de que Lacoste pagaba para que no utilizaran su marca. Luego de siete años de disolución y el regreso de algunos de los miembros, el acuerdo se mantiene firme hasta la fecha y cada integrante recibe un monto para no usar, por ejemplo, una chomba de la marca.

Simón Gaete, exintegrante de Los Wachiturros, reveló que la marca Lacoste le paga anualmente para que no vista su ropa. El conflicto comenzó en 2013, cuando la empresa los intimó legalmente, argumentando que su imagen "dañaba" el prestigio de la marca.

Los Wachiturros se mantuvo hasta el 2012. Créditos: Archivo MDZ.

"Recibimos una carta de documento. Nos mandaron una intimación (...) firmamos un acuerdo de por vida, 800 euros anuales a cambio de no usar sus prendas", confesó Simón en una entrevista. La cifra, que equivale a unos 900.000 pesos argentinos al cambio actual, sigue llegando a su bolsillo desde hace más de una década.

El cantante no se quedó con eso y agregó otro detalle: "Es más, la gente de La Martina, que son de acá Argentina que es una marca de polo cuando vio el quilombo nos mandaba cajas. No la vieron venir los de Lacoste, hoy en día lo usan todos los brasileros que tienen pinta de bardo bárbaro y nosotros, después de 14 años me sigo vistiendo igual."

"No lo tomé como discriminación. ¡Una marca internacional nos notó!", dijo Gaete. El contrato, inicialmente gestionado por su mánager, pasó a su nombre al cumplir la mayoría de edad. Como se aclaró al inicio, aunque el grupo se separó hace años, el acuerdo sigue vigente. "Si uso una remera Lacoste, incumplo el contrato".

Los Wachiturros supieron hacerse famosos por sus coreografías y looks llamativos. Se convirtieron en un fenómeno viral entre 2011 y 2013. Las polémicas chombas de rayas llamaron la atención de todos, tal así, que Lacoste prefirió pagar antes que asociarse a ellos.