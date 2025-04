Florencia de la V reveló una información inédita sobre Jésica Cirio que sorprendió a todos: "Cuando terminaba 'La Peña', ella se..."

Jésica Cirio se encuentra en un momento muy delicado. En los últimos días, se conoció que Verónica Mestre, su hermana, fue hallada sin vida en su hogar. Sin embargo, a esto también hay que sumarle la complicada situación judicial de su expareja, Elías Piccirillo.

Por otro lado, en Los Profesionales de Siempre, hablaron sobre un presunto romance que tendría la modelo con un empresario actualmente, algo que Cirio negó rotundamente. Y Florencia de la V, conductora del ciclo, no se guardó la opinión sobre la exconductora de La Peña de Morfi.

La modelo vive días complicados.

"Igual estamos hablando a que ella sea negadora ¡No sabía lo que hacía el exmarido con la plata! Estaba con una bailando en una yate, ¡y ella no tenía idea!", dijo muy picante la actriz.

Pero ahí no terminó. Acto seguido, de la V sacó a la luz una información sobre Jésica Cirio que sorprendió a todos.

Florencia de la V contó que Cirio, supuestamente, cuando terminaba el ciclo de Telefe, se iba en un avión privado a Europa.

"Y otra cosa, a mí me contaron que, supuestamente, cuando terminaba 'La Peña', la esperaba un avión privado y se la llevaba a Europa. Estuvo todo un año así, con vuelos privados, terminaba 'La Peña' y ella se iba a Ibiza, la Rivera Francesa, ¿cómo hace? ¿No le llamaba la atención? Digamos todo, porque él ahora está en cana ¿Cómo no le va a llamar la atención si había fotos de su ex años atrás con una vida distinta? ¿Cómo había hecho?. Jésica Cirio, ¿no son estas las preguntas que deberías hacerte vos?", lanzó contundente Florencia.