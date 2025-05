Afirman que peligraría la continuidad de Lizy Tagliani en el programa de streaming tras el fuerte enojo

Lizy Tagliani vuelve a estar en el medio de la tormenta luego de que en el programa "Puro Show" dieron a conocer un fuerte fragmento en donde se enojó con parte de la producción de OLGA por no cumplir con un pedido que ella había realizado. Esto generó un fuerte impacto.

Todo comenzó cuando ella se encontraba realizando una rutina de peluquería en vivo y desde la producción enfocaban a sus compañeros y no a ella: "¿Qué entienden ustedes por la peluquería funciona en paralelo? ¿Para qué nos encontramos todos los días media hora para charlar al pedo?", fue la frase que lanzó al volver de manera seria a la mesa.

Luego de que se conocieron estas imagenes, la conductora dialogó con los medios de comunicación y fue contundente: "No pasó nada... Siempre boludeamos así y yo, como no estoy pasando un buen momento, se ve que no se entendió", expresó Lizy respecto al tema.

El fuerte dato que dieron sobre el futuro de Lizy Tagliani en OLGA:

En el programa de Viviana Canosa tocaron el tema y Damián Rojo dio una fuerte información: "Hay dudas con respecto a la continuidad o no de Lizy en el streaming de OLGA", sostuvo el periodista respecto a la furia que desató en vivo la conductora de Telefe.

Lo cierto es que esto se suma a la información que brindó Fernanda Iglesias, donde contó con detalles cómo siguió todo esto: "el enojo fue real y no terminó ahí. El maltrato habría seguido en el chat y Toto (Kirzner, hijo de Adrián Suar) se quiere ir del programa. La gente que suele ver el programa dice que fue real. Lo cortaron, pero alguien me lo pasa", expresó la panelista de "Puro Show".