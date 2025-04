Rolando Barbano rompió el silencio y recordó el polémico episodio que vivió con Marina Calabró en los Premios Martín Fierro

El domingo 16 de junio de 2024, se desarrollaron los Premios Martín Fierro a la Radio en el Salón Ocre de la Rural. Una de las ganadoras de aquella noche fue Marina Calabró, quien se llevó la estatuilla dorada en la categoría "Columnista de espectáculos".

Para aquel entonces, se sabía que la periodista y Rolando Barbano habían terminado su relación hacía pocos meses. Pero en esa velada, la comunicadora aprovechó la ocasión y le declaró su amor a su colega cuando recibió el premio: "Lo quiero compartir y dedicárselo a mí amor... sí, a vos Rolando, a vos. ¡Gracias a todos!".

Este fue el momento en el que Marina Calabró le dedicó su Premio Martín Fierro a Rolando Barbano

Un rato después, se anunció en el escenario que Barbano era el ganador de la terna "Columnista policial / judicial". Pero cuando subió al escenario a recoger el premio, el periodista de policiales no le dedicó el galardón a Marina, tal como lo hizo ella.

Muchos de los presentes en la ceremonia quedaron totalmente sorprendidos por el gesto del comunicador. Y en las redes sociales lo destrozaron.

El periodista de policiales fue duramente criticado por el gesto con su colega.

A punto de cumplirse diez meses de aquel polémico episodio, Rolando Barbano estuvo como invitado en Vuelta y Media de Urbana Play y Sebastián Wainraich le recordó ese momento luego de que Rolando afirmara que iba a responder cualquier pregunta.

"Subió Marina, te agradeció, Después subiste vos y vos nada...", rememoró Wainraich. "Y yo nada. Sí, dijo 'se lo dedico a mí amor, a Rolando Barbano', y yo me freezeé", comenzó respondiendo Barbano.

Barbano estuvo presente en "Vuelta y Media" de Urbana Play. Créditos: captura de pantalla Youtube Urbana Play 104.3 FM.

"La verdad, estábamos peleados en ese momento, o sea, habíamos cortado la relación, no estábamos más de novios, lo dije mil veces. Era público y notorio porque Marina cuando cortamos lo contó en su radio", reconoció el periodista. El comunicador contó que aquella noche habían decidido entrar por separado al salón, por más que compartieran mesa.

"¿Vos qué sentiste después de no agradecerle? ¿Dijiste 'se va a armar este quilombo que se armó'?", le preguntó Sebastián. "No, nunca me imaginé. Por suerte me reconcilié con Marina, estamos juntos, recontra enamorados", aseguró Rolando. Actualmente, Rolando y Marina se encuentran muy enamorados.

"Hoy es algo que desearía que no hubiera pasado, obviamente. No terminé de encontrar, poniéndome en ese momento en el que yo estaba, la respuesta correcta.. Después yo hablé mucho con ella. Le pedí perdón porque quedó expuesta como que yo le hubiera hecho un desplante. Ella también me pidió perdón, aunque no hacía falta.

"Si yo decía 'gracias, Marina, por haberme agradecido', me hubieran destrozado igual. Si yo decía 'bueno, Marina, también te lo dedico', no lo sentía. Yo no quería agradecérselo o dedicárselo", explicó Barbano.