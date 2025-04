Julieta Poggio cumplió un gran sueño y lo compartió en las redes: "Estoy muy feliz"

Una vez más, Julieta Poggio cumplió una meta y sueño de su vida y lo compartió con todos sus fanáticos a través de las redes sociales. Aunque trabaja en el espectáculo de joven, con la ayuda de su paso por Gran Hermano pudo reunir el dinero necesario para comprarse su propio departamento. En esta nota sus emotivas palabras.

Julieta Poggio: "Estoy muy feliz y agradecida"

Con tan solo 23 años, la ex participante de Gran Hermano ha logrado cumplir un sueño que miles de jóvenes desean. Poggio es una de las figuras del reality más queridas y este miércoles alegró a sus fanáticos con una noticia impensada: compró su propio departamento.

Foto: @poggiojulieta

A través de sus historias de Instagram, su red social favorita, la modelo publicó fotos del momento en el que firmaba los trámites correspondientes y dejó unas emotivas palabras. “¡Hola mi gente! Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes porque también siento que se los debo y agradezco porque están siempre ahí", comenzó el posteo.

Más abajo agregó la información precisa y con mucha felicidad dijo: “Después de dos años desde qué salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que... Oficialmente, soy propietaria de mi próximo departamento”.

Más adelante, Julieta Poggio compartió otra fotografía y agradeció a sus seres queridos por confiar en ella y acompañarla en el proceso. Por último, muchas personas que leyeron el posteo no dejaron de recordar a Pampita, quien la motivó a tomar esa decisión tan importante en su vida: “Pampita me dijo, no compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento. Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina".