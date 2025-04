Juanita Tinelli recordó el maltrato que vivió durante un casting en París: "Es difícil..."

Marcelo Tineli ya no es el único rostro conocido dentro del clan Tinelli. Sus hijas también tienen su fama propia y una de ellas es Juanita, quien es influencer en las redes sociales y se destaca en el modelaje. La joven pasó por la televisión y recordó un mal momento en París durante un casting de modelaje que la entristeció mucho.

El mal recuerdo de Juanita Tinelli

Algunos años atrás, Marcelo Tinelli se mostró muy emocionado en las redes sociales al dar a conoce que su hija menor se iría a vivir a Europa para cumplir sueños. Así, Juanita se armó su camino sola y logró resaltar en las mejores pasarelas del viejo continente viviendo en París, pero no todo fue color de rosas.

Foto: @juanittinelli1

Esta semana, Juanita Tinelli volvió al país para festejar el cumpleaños de su padre junto a toda la familia y no pasó desapercibida para los medios de comunicación que la abordaron cuando pudieron. En una pequeña entrevista con un programa de El Trece, la modelo reflexionó sobre su trabajo y el impacto que ha tenido en su salud mental.

“Es difícil, la verdad. A mí me cuesta mucho. Siempre me han criticado por mi cuerpo y encasillan en que si sos modelo, sos flaca. Soy flaca por mi genética, si ves a mis papás...”, se sinceró ante las cámaras. Luego sumó: "Pero es ir llevándolo. Hay días que me levanto con ganas de llorar, y hay días que la verdad que digo ‘que se vayan todos a la...‘”.

Foto: @juanittinelli1

En medio de esta charla, el cronista le consultó si dentro del mundo de la moda vivió un mal momento y ella recordó un pasó imborrable por un casting en París: "Sí, en París. Estaba en un casting y me rechazaron porque me dijeron que era muy gorda”.

Para terminar, quiso dejar una fuerte reflexión para todas aquellas personas que siguen sus pasos: “Sí, fue así, pero hay que estar fuerte con uno mismo, estar bien, nutrirse por adentro, que es lo más importante. Y bueno, creo que a partir de eso, después lo demás, es como, ¿qué te importa?”.