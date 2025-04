Alejandro Cipolla reveló si Morena Rial podría volver a prisión

A un mes y medio de recibir su libertad extraordinaria, se conocieron polémicos chats y audios que confirmaron el vínculo de Morena Rial con la banda delictiva que realizaba robos y entraderas. Por este motivo, el abogado Alejandro Cipolla habló de la difícil situación frente a la Justicia que hoy atraviesa su amiga.

Al ser consultado por el programa Es un montón (MDZ Radio 105.5), sobre si Morena Rial tendría algún beneficio jurídico por llevar a su bebé a la comisión de un delito, Alejandro Cipolla explicó: "Beneficios jurídicos no hay, hubo un proyecto de ley que después fue desestimado, que era para la pérdida de la patria potestad a las personas que cometan delitos con sus hijos, en el caso particular de Morena, la verdad es que no influye por que ella ya está confesa en el expediente, es decir ya reconoció todo lo que se le imputaba, por ende no va a variar mucho su situación en cuanto a lo que es la libertad"

Con respecto a la causa que sucedió en Castelar, cuyo damnificado salió a hablar este miércoles en LAM (América TV) Alejandro Cipolla refirió: "Es que yo no llegué a escucharlo, si manifesté que es lamentable lo que le sucedió. En este caso particularmente Morena no participó, nos vamos a poner a disposición y colaborar con la Justicia en todo lo que se requiera, pero vuelvo a reiterar, ya está confesa, ahora lo que se va a analizar es los motivos del por que ella brindó las claves de su teléfono celular, al estar confesa no tenia razón de ser".

El abogado explicó algunos detalles sobre la situación de Morena Rial frente a la Justicia.

El conductor Laureano Manson haciendo referencia a las últimas declaraciones de Morena Rial le preguntó: ¿Por qué ella comunicó que no iba a hacer ningún tipo de declaración en medios pero desliza un palito sobre su exabogado Fernando Burlando? A lo que Cipolla respondió: “Por que Fernando fue quien aportó la claves, cuando yo empiezo a ejercer la defensa trato de que ella sea una imputada que colabore para que tenga algún tipo de beneficio conforme a ley. A lo que el fiscal se niega por ende yo hago negarse a declarar y yo no presto las claves de los teléfonos, por que pueden surgir otras cuestiones que pueden empeorar la situación procesal".

Sobre si hay alguna suerte de beneficio legal o judicial para las madres que llevan a sus hijos cuando van a cometer un delito, como sucedió con Morena Rial, el letrado explicó: "No hay, por que normalmente lo que sucede en estos tipos de delitos con menores son para las mecheras, que son las que van a los locales de ropa y roban las prendas. Es un sinfín de torpezas, nadie utiliza teléfonos legales, nadie empieza a conversar sabiendo que hay apertura de antenas, no van con autos legales, no van con una persona famosa".

Morena Rial no tendría más complicaciones jurídicas luego de la viralización de los chats.

En referencia al hecho de que Morena Rial llevara a su bebé cuando fue a delinquir y que no pasara nada, el conductor despejó dudas reafirmando la respuesta de Cipolla. “No hay ningún tipo de beneficio entonces, nos daba la impresión de que había una especie de blindaje jurídico", aclaró Laureano Manson. Entonces el letrado sentenció: “Jurídicamente no hay nada, es más una torpeza que otra cosa. Por ahora no, hasta que no se sancionen leyes, no". Además agregó: "Es una locura todo, como se dio todo, es impactante porque nunca se había visto en lo que es la farándula argentina que un famoso participe de esta manera tan activa en un delito".