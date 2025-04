La China Suárez estalló contra una empresa: "¡Metanse los inflables en el or*!"

En medio de las tensiones judiciales y mediáticas entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en LAM (América TV) contaron un nuevo escándalo, esta vez protagonizado por la China Suárez y la empresa que le llevó juegos inflables a la casa que comparte con el futbolista en Nordelta.

Ángel de Brito explicó este lunes en su programa de chimentos en América TV, que previo a la fiesta de este sábado en casa de Mauro Icardi, hubo un evento realizado en el que la actriz contrató unos inflables para que sus hijos jugaran una tarde.

"Hubo conflicto con los inflables también, esto no lo conté, pero hace un tiempo, había otra fiesta en la casa de la China con los inflables", comenzó el relato del conductor de LAM sobre el problema que tuvo la China Suárez con el acuerdo comercial por el alquiler de esos juegos.

"La marca que les prestó los inflables se le ocurrió la bendita idea de subir las fotos y los videos que ya había puesto, poniendo una encuesta: "Sos team Wanda o sos team China"", explicó De Brito causando la sorpresa e indignación de todo su panel de angelitas.

Ángel de Brito reveló detalles del conflicto entre la China Suárez y la empresa que contrató para llevar los inflables

"A la gente le gusta joder y la gente fue Wanda, Wanda, Wanda, con esa encuesta se pudrió todo entre la China y los inflables, no les subió un cho** historias, no le subió ninguna imagen", reveló el periodista poniendo en sus propias palabras la reacción que habría tenido la China Suárez respecto a la infortunada encuesta que la hizo enojar con la empresa.

La actriz tuvo un fuerte conflicto con la empresa que le alquiló inflables a modo de canje para un evento.

Foto: Instagram @sangrejaponesa

"Ni LAM se atrevió a tanto, ni nosotros lo hicimos, entonces las China dijo: metanse todos los inflables en el or*, no les voy a subir una pu* historia. Y la gente de los inflables le quiso cobrar las 200 lucas que salía el alquiler, no se los pagó dijo váyanse a cag**!", concluyó Ángel con la información que relató de manera jocosa respecto al escándalo sucedido con la China Suárez.