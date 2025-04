Eduardo Feinmann incomodó a Pedro Rosemblat al mencionar a Lali Espósito en una entrevista: "Tu mujer sería una..."

El periodista Eduardo Feinmann volvió a demostrar su estilo polémico, y en esta ocasión no solo desató un intenso debate al pedirle a Pedro Rosemblat que asistiera a su programa junto a su novia Lali Espósito, sino que además calificó a la artista con términos que al parecer incomodaron al streamer.

La discusión comenzó cuando el periodista convocó a Pedro Rosemblat a su espacio expresando: "Te quiero ahí hablando de política". Rosemblat accedió, pero Feinmann elevó la propuesta exponiendo: "Y si venís con Lali, mejor todavía". Fue entonces cuando la actitud del entrevistado cambió por completo, respondiendo: "No, eso no creo, Eduardo".

Sin esperar una explicación, el locutor insistió: "Me encantaría, una charla con Lali". Con firmeza, el conductor de streaming replicó: "No, no. Además, tenés colegas que fueron muy irrespetuosos con mi mujer, así que no". Inmediatamente, Feinmann, con visible irritación, cuestionó: "Pero, ¿yo qué?, ¿qué tengo que ver yo con los colegas?". Sin embargo, Rosemblat mantuvo su postura en referencia a la invitación que Feinmann le hizo al mencionar a Lali Espósito. "Me está invitando a un canal (...) ¿Por qué voy a ir con mi pareja a hablar de política?", retrucó Pedro.

El momento en que Eduardo Feinmann generó un clima tenso con Pedro Rosemblat

El presentador televisivo continuó: "Porque creo que tu mujer es un, espero que no tomes a mal esta frase, es un animal político tu mujer. Sería una candidata espectacular". Ante la reacción incrédula de su interlocutor que dijo: "No, dejate de joder", Feinmann añadió: "Sería una candidata bárbara". De esta manera la tensión entre los dos se desvanecía un poco.

Pedro Rosemblat no dudó en responderle a Feinman al mencionar a su novia Lali.

Foto: Instagram @lali

"Mujeres de la cultura hubo en la política", argumentó el abogado, pero Rosemblat no cedió: "Hay un problema. Ella tuiteó muy respetuosa, ‘Qué peligroso. Qué triste’, no dijo que es un hijo de p*ta, ni nada y a partir de ahí la colocaron como si fuera una (...). Le pusieron un mote que hay que preguntarle a ella si lo tiene".