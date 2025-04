Una conocida periodista estalló de furia contra Wanda Nara por su viaje a Brasil

Wanda Nara se encuentra nuevamente siendo tema principal en los diferentes portales y ciclos que cubren espectáculo, luego del escándalo que se generó por la presencia de Eugenia China Suárez, mientras Mauro Icardi se encontraba con sus hijas en la casa de "los sueños" de la conductora.

La conductora de Telefe se encuentra en el foco de las críticas por el viaje que realizó a Brasil para grabar un videoclip mientras sus hijas se encontraban en pleno proceso de revinculación con el padre. Una de las periodistas que opinó fuertemente fue Fernanda Iglesias, panelista de "Puro Show".

"Es horrible juzgar a alguien como madre o como padre, pero vos tenés un quilombo con tus hijas, sos millonaria como te encargas de decirlo todos los días y te vas a mover el or... a Brasil", comenzó diciendo. Pero esto no terminó allí: "Quedate a ver cómo terminó el tema de tus hijas", expresó.

Fernanda Iglesias destruyó a Wanda Nara. Foto: captura de pantalla Youtube/ El Trece.

Luego, agregó: "El fin de semana me estuvieron diciendo mucho que yo la envidiaba a Wanda, no la envidio, me dan pena sus hijas", comentó. Por su lado, Pochi (otra de las panelistas) defendió en cierto punto a la conductora diciendo que "tampoco puede dejar de hacer su vida".

Fernanda Iglesias no se guardó nada y estalló de furia contra Wanda Nara:

Lo cierto es que el escándalo volvió a encenderse y Yanina Latorre contó que la decisión que tomó Wanda Nara fue pedir una perimetral contra Eugenia China Suárez por estar presente mientras estaban sus hijas con Icardi. Además, esta desobediencia de Mauro puede complicar las cosas a futuro.