¿Nueva guerra? Mariana Brey habló sin filtro sobre su relación con Nancy Pazos y fue contundente

Mariana Brey y Nancy Pazos se siguen sacando chispas en el programa de Georgina Barbarrossa. Todo comenzó cuando la panelista dio a entender que la periodista podría ser la nueva conquista de Javier Milei, si bien ella después expresó que lo dijo en tono de chiste, a su compañera no le gustó para nada.

En diálogo con Intrusos sobre este tema, Mariana expresó: "Yo creo que esto es una forma de ser abusivo y violento... No se puede naturalizar algo así ni preguntar. Estos comentarios machistas que en el gran porcentaje de las veces vienen de mujeres parecen graciosos, pero no quiero tomarme esto a la gracia porque no me parece".

Marina Calabró habló con Brey en su programa radial que sale al aire por "El Observador" y allí fue totalmente sincera sobre lo que piensa con Nancy Pazos: "He estado en un montón de equipos de trabajo donde siempre aprendió a convivir hasta con las diferencias como me pasó en C5N".

Mariana Brey habló sin filtro sobre su relación con Nancy Pazos:

Luego, agregó: "No puedo negar la realidad y la realidad está diciendo que claramente tal vez hay algo más personal, percibo un cierto grado de obsesión, pero eso es una percepción mía", compartió Mariana sobre la relación con Pazos. También expresó que se diferencia de su compañera al no tomarse nada personal y que está enfocada en su rumbo.

"Voy hacia lo que yo tengo ganas de hacer, trato de que nada de eso pueda perjudicarme laboralmente y personalmente". En la última parte subrayó que "no me puedo hacer cargo de lo que le pasa a otras personas sobre mí. No soy una persona que va por la vida lastimando a otros o dañando".