No se guardó nada: Yanina Latorre criticó a Mauro Icardi por el nuevo escándalo y fulminó a Wanda Nara por su viaje a Brasil

Wanda Nara y Mauro Icardi son nuevamente protagonistas de los diferentes programas de televisión que cubren espectáculo. Es que en las últimas horas se dieron a conocer imágenes del futbolista compartiendo un grato momento junto a sus hijas y también junto a la China Suárez.

Esto no cayó para nada bien en la Justicia ni tampoco le cayó bien a Wanda Nara. Según la propia Yanina Latorre, la conductora de Telefe tomó la decisión de realizar una perimetral para que la actriz no pueda estar cerca de sus dos hijas y evitar de esta manera un vínculo.

En su programa de radio que se emite por "El Observador", Yanina criticó el accionar de Mauro Icardi: "No entiendo lo de Icardi... Todo este evento hermoso estaba lleno de paparazzi que iban por la laguna y hay gente que te dice que los contrató Wanda... Quería ver si estaba la China y estaba la China", sostuvo la conductora de América.

Yanina Latorre criticó fuertemente a Mauro Icardi y a Wanda Nara:

También disparó munición gruesa contra la empresaria: "A todo esto, Wanda no estaba muy preocupada porque estaba en Brasil revoleando el or... con un tipo que no lo conoce nadie", expresó. También, de manera efusiva, que "si tenés 30 departamentos y 15 autos que te vas a bailar como una pelo... con el otro que no lo conoce ni el loro".

Yanina en un momento de su reflexión, comentó: "Hacen perder tiempo al Ministerio Público Tutelar... Hay realmente familias que tienen problemas de violencia intrafamiliar muy fuerte donde a los chicos les cuesta revincularse con el padre o la madre y es un Ministerio que labura seriamente".