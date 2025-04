El picante dato que se reveló sobre la interna familiar de Jorge Lanata: "Por más que ahora no lo cuenten, Kiwita y Andrea..."

A pocos días de cumplirse cuatro meses del fallecimiento de Jorge Lanata, aparentemente hay una tregua familiar, tras los fuertes cruces que se vivieron, mientras el periodista se encontraba internado en el Hospital Italiano.

Sin embargo, el pasado domingo en Infama, Yanina Latorre estuvo en Infama y contó detalles de la difícil interna familiar.

Yanina Latorre dio detalles en Infama sobre la interna familiar del periodista.

"A mí no me sorprendió el escándalo que hubo. Por más que ahora no lo cuenten, Kiwita (Sara Stewart Brown) y Andrea (Andrea Rodríguez) tampoco se llevaban tan bien. La criticaban a Sara Stewart Brown al principio, cuando apareció y tuvo a su hija. Lo que pasa es que todo eso se subsanó e hicieron como un clan, cuando apareció Elba Marcovecchio", expresó la periodista.

Luego, la comunicadora precisó: "La verdad es que no les gustó la aparición de Elbita, es una mujer más joven con un señor que no estaba bien de salud... y que podía pasar algo, que fue lo que pasó. Ahora la herencia hay que partirla en tres. Yo creo que la vieron como una busca fama o una busca guita, nunca se llevó bien. Con Kiwita es difícil llevarse mal porque es muy buena gente y creo que en algún momento entre ellas fue armónico. Lo que si es que Marcovecchio no tuvo contacto con Andrea y con Bárbara se llevaba mal. Lo que pasa es que después, cuando empezaron los líos, Sara quedó del lado de la hermana de su hija, porque son familia ellas cuatro, se quieren mucho".

La periodista también contó que Elba Marcovecchio se encuentra muy triste tras el deceso de Lanata.

Por otro lado, cuando Marcela Tauro le consultó cómo estaba Elba, Latorre comentó: "Ella es mi abogada. Está triste... el otro día fue el aniversario del día que se casaron, pero también tiene dos chicos y está con mucho trabajo, más allá de lo de Icardi. También tiene muy buenas amigas que son una red de contención".