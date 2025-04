La emoción de Mirtha Legrand al recordar una carta que le envió el papa Francisco

Mirtha Legrand decidió realizar el programa que salió al aire el 26 de abril recordando al papa Francisco. El Sumo Pontífice falleció el lunes 21 y el sábado fue finalmente enterrado para su descanso eterno en la capilla Santa María la Mayor, que él visitaba cada vez que podía.

Lo cierto es que la conductora, le dedicó unas hermosas palabras al primer papa argentino: "Lamento seriamente la muerte de su santidad, el papa Francisco, recuerdo una carta muy cariñosa que me envió recordando algunas de mis películas. Le gustaba mucho el cine argentino, descanse en paz Francisco", cerró "La Chiqui" en el inicio del programa.

Luego, frente a sus invitados, volvió a rememorar el momento en el que ella recibió la carta manuscrita por Francisco y emocionó a todos: "Había visto una película mía que hacía con mi hermana "Claro de luna", sostuvo la conductora respecto al texto que recibió del Papa.

La emoción de Mirtha Legrand al recordar la carta que le envió el papa Francisco:

En el medio de este recuerdo, Mirtha confesó que buscó por toda la casa esta carta y no la pudo encontrar por ninguna parte: "Busqué esa carta en toda mi casa y no he podido encontrarla", comentó y luego confesó que hace algunos años a ella le robaron en su hogar.

"Me llevaron mi ataché y estoy casi convencida que dentro de ese ataché estaba la carta del Papa", contó. También subrayó que pese a esto, ella tiene una copia del agradecimiento y sostuvo que "nunca me imaginé que me pudiera escribir el Papa, lo recuerdo con mucho cariño", cerró.