Habló el padre de Jésica Cirio tras la muerte de Verónica Mestre: "Me duele mucho"

Jésica Cirio volvió a estar en los portales de noticias, pero esta vez se trata de un triste suceso que la afecta directamente. Su hermana, Verónica Mestre, fue hallada muerta y el padre de Cirio relató que se enteró del fallecimiento de su "hija del corazón" a través de un ciclo de espectáculos.

La triste palabra de Horacio Cirio

Durante una comunicación telefónica con los presentadores Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, Horacio deslizó: “Ni mi hija ni su madre me avisaron nada. Esto me duele mucho. No entiendo por qué me ignoraron". De esta manera, el hombre demostró mucho enojo por lo sucedido y también dolor por el triste final de Mestre.

Horacio Cirio se mostró muy triste tras la muerte de Mestre. / Foto: Cortesía

Además, compartió una sentida reflexión sobre el vínculo que mantenía con Verónica Mestre, la mujer fallecida, a quien veía como parte de su familia. “Ella era una hija para mí. Cuando comencé a salir con mi ex pareja, Verónica tenía siete años y yo 18 años", rememoró, evidenciando la cercanía que había construido con ella.

Horacio Cirio también manifestó su anhelo de conocer detalles sobre los últimos momentos de Verónica. "Quiero saber dónde está el cuerpo, si le hicieron una autopsia, quiero saber a dónde la van a sepultar para ir a llevarle una flor y rezarle un Padre Nuestro", señaló, reflejando su pesar por no haber podido despedirse.

Verónica Mestre y Jésica Cirio. / Foto: @jesicacirio

Verónica Mestre, de 57 años, estaba separada y era madre de dos hijas. Había mantenido un vínculo estrecho con Horacio durante muchos años, aunque la última vez que se vieron fue hace seis años, cuando se cruzaron casualmente mientras ella caminaba por el centro de Lanús.