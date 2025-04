El misterioso posteo de L-Gante que causó revuelo: "Porque un hombre se respeta..."

Fue el domingo de Pascuas, L-Gante, de 25 años, decide anunciarle al mundo que su relación romántica con Wanda Nara había terminado. Por supuesto, no quedó en una simple fotografía con 'Hello Kitty' detrás y una descripción sencilla. Con el pasar de los días, Elián Valenzuela expresó detalles sobre su vínculo con la empresaria: "Cae siempre bien parada ella".

Wanda Nara tampoco se quedaría de brazos cruzados y fue aún más contundente con el cantante: "El tema es que Elian es muy celoso". La empresaria fue foco de comentarios hace cuestión de días, cuando fue consultada por su relación con Mauro Icardi: ¿Sería capaz de volver con el padre de las hijas?, algo que dejó en tela de juicio y no hubo respuesta concisa. L-Gante, dentro del circulo melodramático, apuntó que la 'Bad Bitch' nunca habría cerrado esa posibilidad.

Luego de años de idas y vueltas, porque si, los mediáticos datan su relación desde 2023, decidieron ponerle punto final a un vínculo intenso que atrajo la atención de quienes disfrutan las historias alocadas. Recientemente, L-Gante publicó en su cuenta de Instagram un escrito que encendió la especulación de muchos.

"El verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta (...) Porque un hombre se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta.", describe el enigmático posteo.

"El amor sin respeto es un veneno que debilita al hombre (...) Una mujer que te valora jamás te pondrá en una posición donde tengas que elegir entre tu dignidad y tu amor. Las reglas son simples. La mayoría no las sigue y terminan atrapados en relaciones que destruyen su esencia, su enfoque y su potencial", culminó L-Gante. A la par, acompaña una foto del actor Chris Evans.

La foto en cuestión. Créditos: Instagram / @lgante_keloke

A raíz de esto, varios expresaron sus dudas. Una de las cuentas en repostearlo fue El Ejército de LAM por X, junto a varios comentarios: "Él ya sabía como era ella y siguió nomás", "Mendigarle respeto a una mina que no ganó un mango en su vida", "Que hable y le saque la careta a Wanda".