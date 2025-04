El terrible enojo de una ex Gran Hermano que desató una ola de críticas: "Ya sé que estoy linda, asqueroso..."

Para gustos, colores. Las situaciones que se generan en los establecimientos bailables no agradan a todos y una famosa realizó su descargo al respecto. Ocurrió en La Casa streaming, fue cuestión de minutos para que la queja de la bailarina y ex Gran Hermano se viralizara y desatara comentarios por doquier.

"Hombres en el boliche. ¡No me gusta que me toquen, no me gusta que me digan cosas al oído!", arrancó furiosa Julieta Poggio, ex hermanita de la edición 2022, y continuó: "Ya sé que estoy linda, que tengo rico perfume y no me lo puse para vos, ¡asqueroso de mierd*".

"No me des la vueltita porque no te conozco y no quiero hablar con vos." Dijo Poggio, refiriéndose a diversas anécdotas vividas en los boliches. "Son demasiadas las veces que tengo que educar en una noche, no me voy a cansar de hacerlo y ojalá les sirva para aprender. No hay chances si me encarás, si yo quiero estar con un pibe es porque yo te busqué, listo", cerró indignada.

A raíz de la contundente descarga, la bailarina recibió una serie de comentarios que la dejaron en el piso: "Si no entrabas a la casa de GH quien te iba a conocer", "Después anda diciendo que los hombres somos lentos y vuelteros, igual banco que imponga respecto y límite", "la 'Popogio' como olvidar esa escena donde dejo su regalito".

El apodo "Popogio" surgió de un supuesto incidente de la influencer dentro de la casa más famosa del país, cuando los internautas viralizaron un sillón en donde había estado Poggio, y que al levantarse notaron una mancha marrón, lo que la comunidad de consumidores atribuyó que se trataba de materia fecal.