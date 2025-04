Tras siete años y antes de casarse, una famosa rompió con su pareja y tendría un nuevo romance: de quién se trata

El mundo del espectáculo está lleno de historias similares, una vida ajetreada como la de un famoso y una rutina constante provoca que las parejas que, parecían sólidas, se rompan y sorprendan. En este caso, luego de siete años y a poco de casarse.

Sydney Sweeney, conocida por su papel en la serie Euphoria, finalizó su compromiso con el empresario Jonathan Davino, con quien mantenía una relación desde 2018. Según People, la separación fue el resultado de una larga etapa de inestabilidad en la pareja.

“Las cosas han sido inestables desde hace mucho tiempo”, expresó el medio estadounidense, destacando que el final de su relación tiene raíz en los deseos de la artista de priorizar su carrera profesional y que, la idea de matrimonio no la convencía del todo, algo que posiblemente habría resonado en su entonces pareja, con quien se lleva 14 años.

Los rumores iniciaron cuando los medios americanos detectaron que Sweeney no residía en su lugar de costumbre junto a su exprometido y no solo eso, sino que no portaba su anillo de compromiso. También, eliminó un posteo de sus redes sociales en la que aparecía besando a su expareja, algo que no pasó desapercibido para la prensa.

¿Un nuevo romance en puerta?

Recientemente, la famosa actriz llamó la atención de sus seguidores por su reciente aparición junto a Glen Powell, su coprotagonista de la película Con todos menos contigo.

Ambos coincidieron en la boda de la hermana de Powell, Leslie, celebrada en el restaurante Joe Leo Fine Tex Mex en Dallas. Las fotografías publicadas por la cuenta Deuxmoi retrataron a las estrellas durante el evento, algo que habría avivado los rumores de un romance entre ellos.

La imagen que desató rumores de un posible romance. Créditos: Instagram / @deuxmoi

Las conjeturas sobre una posible conexión sentimental entre Sweeney y Powell vienen desde la promoción de la comedia romántica que protagonizaron juntos. En abril de 2023, fue Powell se separó de su pareja, Gigi Paris, durante la gira promocional de Con todos menos contigo, lo cual alimentó aún más las teorías sobre la química entre ambos actores.

“Las dos cosas que tienes que vender en una comedia romántica son la diversión y la química. Sydney y yo tenemos una química sin esfuerzo”, afirmó Powell en una entrevista para The New York Times.