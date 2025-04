Gerard Piqué y Clara Chía Martí se habrían separado: los escandalosos detalles de la supuesta ruptura

Nadie olvidará cuando Shakira lanzó en enero de 2023 la BZRP Music Sessions #53, una canción en la que expuso cómo le fue infiel Gerard Piqué con Clara Chía Martí. Recordemos que la cantante y el exfutbolista habían anunciado su separación en junio de 2022, pero ya estaban separados desde marzo de aquel año.

Poco tiempo después, en agosto, Chía y Piqué comenzaron su relación. Y ahora, luego de casi tres años juntos, revelaron que la pareja se habría separado.

La joven y el exfutbolista iniciaron su relación en agosto de 2022.

Fue en Vamos a ver, programa español, donde Adriana Dorronsoro dio detalles sobre los motivos de la supuesta ruptura. "Me confirman que han roto. Estoy indagando en los motivos, me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro", contó la periodista luego de hablar con fuentes cercanas a la pareja.

Asimismo, Pepe del Real añadió: "No me sorprende, sé que tuvieron una crisis, porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y esas cosas, pero él todavía tenía cierto recelo".

Algunos medios y periodistas desmintieron la información sobre la ruptura.

Sin embargo, luego de que se conociera esta información, Marca, portal de noticias deportivas, aseguró que Clara y Gerard no se separaron. "Este diario se puso en contacto en fuentes muy cercanas al exjugador del Barcelona y desmintieron con rotundidad la noticia", comunicó el medio.

Las fuentes consultadas señalaron que "la relación sigue viva" y que el exfutbolista continúa con normalidad su relación con Chía.

Además, Jordi Martin, quien sigue activamente a la pareja, también desmintió la ruptura: "Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja, me aseguran, que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami, pero no hay ruptura".