Agustín Bernasconi generó sorpresa al ser consultado por su romance con Wanda Nara

Recientemente crecieron los rumores que apuntaban a una posible vinculación amorosa entre Wanda Nara y el músico Agustín Bernasconi, por este motivo en LAM (América TV) no dudaron en buscar al artista y consultarle sobre la creciente especulación que lo vinculó con la mediática.

"Una persona de confianza de Wanda me dice: 'yo vi los mensajes entre Wanda y él'", reveló uno de los periodistas de la mesa de Bondi Live, lo que pondría en la mira a Wanda y al cantante de llegar a confirmarse el rumor amplificado por Santiago Riva Roy en el streaming.

Uno de los cronistas de LAM se dio a la tarea de buscar la palabra de Agustín Bernasconi, para conocer al menos su reacción ante el rumor. Si bien el artista se tomó la consulta con total sorpresa y algo esquivo, fue respetuoso al expresarse.

Agustín Bernasconi habló sobre el rumor que lo involucró en un romance con Wanda Nara

"Vine acá para hablar de mi música. No voy a hablar de eso", expuso Bernasconi con evidente molestia e incomodidad por la pregunta y la insistencia del notero sobre el posible romance entre él y Wanda en el verano.

El músico no quiso hacer declaraciones sobre el rumor de romance con Wanda Nara.

Foto: Instagram @agusbernasconi07

Cuando el cronista le preguntó si conocía a Wanda Nara, el músico dijo que si la conoce, pero no dió ninguna otra declaración y se mostró en desacuerdo con exponer su vida privada, por ello, saludó al equipo de LAM y se retiró."Les mando un abrazo. Perdón, pero no me gusta", sentenció.