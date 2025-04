Yanina Latorre fulminó sin filtro a Beto Casella en su programa: "Es un..."

Yanina Latorre es una de las conductoras más picantes que tiene la televisión argentina y en su programa que se emite por América cargó contra Beto Casella. Es que el conductor de Bendita habló sobre un problema judicial que mantuvo con la panelista de LAM en el programa de Florencia de la V.

"Tuvimos una mediación con la señora Arruza (apellido paterno) y ella quería que no la nombremos más en Bendita", comenzó contando el conductor. Además, agregó: "Yo le digo en plena mediación, si vos me los pedís como mujer que sos madre de dos chicos, yo no puedo hacer otra cosa que obedecerte... pero no porque me lo estés pidiendo legalmente", comentó.

Obviamente que, conociendo el carácter de Yanina Latorre, le respondió sin filtro: "Está pidiendo pista, evidentemente viene perdiendo en el rating contra Ángel", comenzó la conductora en su respuesta. También, subrayó que "Beto Casella es un misógino peyorativo de mujeres".

Yanina Latorre destruyó a Beto Casella:

Yanina se refirió a la polémica con su apellido y comentó que no entiende por qué la llama Yanina Arruza: "Yo me llamo Yanina Arruza y no reniego de mi apellido, pero artísticamente me llamo Yanina Latorre como Mirtha Legrand y como muchas otras que se les respeta.

"No sé por qué el insiste siempre en subestimarme... Beto Casella me llamo Yanina Arruza feliz, pero para los medios y mis laburos soy Yaniana Latorre", confesó la conductora respecto a las palabras que expresó su colega y en su análisis, ella comentó que "a mí me odia y no sé por qué".