Luis Ventura volvió a recibir una grave amenaza de muerte y crece el temor: "Habla de sangre y torturas"

En los últimos días, Luis Ventura confesó que se encontraba recibiendo amenazas de muerte muy fuertes en su teléfono. En el programa "A la tarde" comentaron la situación y de hecho él realizó un descargo en su programa radial hablando sobre este mal momento.

"Lo cierto es que Ventura, decidió hablar sin filtro en su programa: "Yo tengo el cuero curtido en este tipo de cosas, ya me ha pasado otras veces, he sido agredido físicamente en un par de oportunidades y he sido demandado en causas muy jodidas", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Voy a hablar hasta donde pueda, no voy a profundizar, no quiero avivar a los tipos que hacen estas patrañas... Salieron de Ezeiza, yo salí del barrio de Lanús, acá estoy, vénganme a buscar", cerró el periodista respecto a un tema que lo tiene preocupado.

Luis Ventura contó la grave y nueva amenaza que le llegó a su celular:

Cuando todo parecía haber terminado, Ventura compartió nuevamente que recibió otra amenaza que él mismo consideró como la más fuerte debido al contenido del mensaje: "Cuando agarro el celular me entró un mensaje, es el peor de todos porque habla de sangre, de torturas y de vampirismo", expresó.

Además, subrayó que "quien escribía había tenido experiencia en crímenes de mujeres que le terminaban la sangre". Lo cierto es que la denuncia está realizada en la Justicia y lo que pide principalmente el periodista es una custodia policial que le de tranquilidad en medio de toda esta desagradable situación por la que está pasando él y su familia.