La picante opinión de Tamara Pettinato sobre la separación de Javier Milei y Yuyito González: "La tristeza..."

El pasado lunes 21 de abril, en medio de la conmoción mundial por el fallecimiento del papa Francisco, Yuyito González anunció en Empezar el día su separación de Javier Milei. Nadie se esperaba que la actriz comunicara esta noticia, menos en esa triste jornada.

Pero no pasó mucho tiempo para que el presidente de la Nación Argentina comenzara a ser vinculado con otra figura de la televisión, Mariana Brey. Al respecto, la periodista se expresó muy enojada en Puro Show por este rumor: "Es absurdo, absolutamente. La pregunta ya me parece absurda. Es insólito. Es mentiros, es obsceno...". Asimismo, aclaró que su vínculo con el líder de La Libertad Avanza es "netamente periodístico".

En medio de toda esta situación, el pasado miércoles, Intrusos buscó la opinión de Tamara Pettinato. En el inicio de la nota, el movilero le consultó a la hija de Roberto Pettinato cómo se había tomado la noticia de la separación de Milei y Yuyito y ella, sarcásticamente, le respondió: "La tristeza es infinita".

Asimismo, cuando le preguntaron si la tomó por sorpresa esta ruptura, Pettinato dijo: "La verdad que no, pero no me sorprende nada, capaz ya perdí la capacidad de sorpresa". "Yo creo lo del pony, ahí Karina Milei dijo 'hasta acá reina'", añadió la conductora sobre la posible razón de la separación.

Esto fue lo que dijo Tamara Pettinato en Intrusos sobre la separación de Javier Milei y Yuyito González y los rumores de romance entre Mariana Brey y el presidente

Respecto a los rumores de romance entre la periodista y el mandatario, Tamara opinó: "Me sorprendió que se enoje tanto, se lo podía tomar como algo gracioso, pero se ve que no le gustó". "Es una sociedad machirula es así, en eso estamos de acuerdo con Mariana todos, cálculo", aseguró la hija de Roberto Pettinato.

Y añadió: "Estos rumores es verdad que se hacen siempre con mujeres, basado no sé, en que lo saludo después de la entrevista". Para concluir, Tamara Pettinato expresó: "A mí me paso de todo, pero de ahí a darle consejos a Mariana no, cada uno vive las cosas como puede".