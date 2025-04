Con el papa Francisco de fondo: Wanda Nara subió una foto y despertó el repudio de sus seguidores

La empresaria muestra su día a día en redes sociales, ningún detalle se le escapa si de cotidianidad se trata. Y, es de público conocimiento que Wanda Nara es receptora de múltiples comentarios y palabras, algunas agradables y otras, mejor no aclararlas. La semana inició agitada para la "Bad Bitch", quien se separó y dio polémicas declaraciones a la prensa respecto a su ex, Mauro Icardi: "Uno nunca sabe".

Ahora, Nara se encuentra en pleno Buenos Aires, o así lo dejó ver en su cuenta oficial de Instagram, donde se puede apreciar una última foto de la mediática empresaria en frente del Obelisco, luciendo un sweater verde oliva y un curioso cinturón que desató una ola de comentarios imparable.

El cinturón encadenado y la herradura de Wanda Nara. Créditos: Instagram / @wanda_nara

Junto al conjunto otoño - invierno, según la cantante, se destaca el cinturón de cadenas y la herradura en el centro de todo. Los comentarios en dicha foto no se hicieron esperar: "Dale amiga soltá, todos sabemos porque justo un cinto de herradura. No vas a cambiar más", "Vos sabes que Wanda usa la herradura MUCHÍSIMO antes que la otra, y muchísimo antes que se la tatuara la otra. Busquen antes de escribir/hablar", "Ay amiga soltá, no va a volver con vos deja de joder".

La supuesta referencia de la herradura según algunos internautas es hacia la China Suárez, quién no solo la usa como decoración de manera esporádica, sino que también la lleva tatuada en uno de sus brazos.

La herradura de la China Suárez en el brazo izquierdo. Créditos: Instagram / @sangrejaponesa

Sin embargo, no fue el único detalle que causó descontento entre los seguidores de Nara, sino que la empresaria optó por posar frente al Obelisco, algo que en su simple naturaleza no parece ser malo. Pero, en él se encuentra plasmada la imagen del papa Francisco como tributo por su reciente fallecimiento. Esto hizo que los usuarios tomaran como falta de respeto la acción de la cantante.