María Belén Ludueña rompió el silencio tras la pelea con sus panelistas en El Trece

María Belén Ludueña protagonizó un tenso momento mientras se encontraba al aire y en plena entrevista con Roberto García Moritán, exmarido de Carolina Pampita Ardohain. Una de sus panelistas quiso consultarle sobre los motivos de la separación y allí la conductora estalló.

Evelyn Von Brocke le expresó al exministro que "tuve información cuando estabas recién casado con Pampita y me llegaban mensajes con evidencia", soltó. Fue en ese momento en que Ludueña puso un freno y de manera directa la cortó en seco mientras Moritán era testigo de todo.

"No sé a qué vas, Evelyn, con esto. No lo tengo que defender, pero ese no era el sentido de la nota, porque lo hablamos también previamente.", comenzó diciendo. Lo cierto es que Ludueña terminó pidiendo perdón en el final del programa y minutos más tarde habló con Ángel de Brito en Bondi Live.

María Belén Ludueña rompió el silencio tras el escándalo en su programa:

El conductor le consultó cómo la había pasado y ella fue contundente: "Para serte sincera, incómoda. Sentí que tenía que plantarme porque no era la primera vez que pasaba algo así", comenzó diciendo la conductora de El Trece respecto al conflicto que surgió con sus compañeras.

"Voy a decir algo, Roberto no pidió nada y no había condiciones. Es parte de lo que yo quiero o pretendo cuando viene alguien y vos invitas a tu casa a alguien, entonces para mí el programa es nuestra casa", contó sobre cómo fue arreglar la entrevista con el exministro de la Ciudad de Buenos Aires.