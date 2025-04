Luis Novaresio reveló el increíble gesto que tuvo con la familia del papa Francisco y apuntó contra Javier Milei: "Da vergüenza"

En medio de la conmoción mundial por el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, miles de fieles y líderes de diferentes países han viajado a Roma para darle el último adiós al sumo Pontífice.

Pero en esta delicada situación hay una realidad y es que la familia de Bergoglio atravesó dificultades económicas para asistir al funeral.

La familia del sumo Pontífice atravesó dificultades económicas para asistir al funeral.

A raíz de ello, Luis Novaresio y el equipo de producción de su programa en A24, se encargaron de gestionar y financiar el viaje a Roma para dos familiares del Santo Padre. Según informó el periodista en el ciclo que conduce, se trata de dos pasajes aéreos y dos alojamientos para que puedan participar del funeral del papa.

En su cuenta de X, el comunicador anunció la novedad y apuntó contra el gobierno de Javier Milei por no haber ayudado en esta situación. "Humildemente, en nuestro programa de A24 les conseguimos dos pasajes y dos alojamientos. Igual, da vergüenza la actitud de los que deberían".

El periodista también criticó la falta de accionar del gobierno de Javier Milei. Créditos: captura de pantalla X @luisnovaresio.

En otro posteo, Novaresio continuó: "Pensaba, se quejan ante las autoridades del canal porque no les gusta un adjetivo que se usa con ellos atentos a la pantalla con microscopio, pero no pueden ver que el sobrino de sangre del Papa no tiene nada un mango para viajar al funeral y no se quejan ni llaman a nadie. Por suerte miraba la tele la genial gente de Corima Viajes (Gorostiaga 2355) y les regaló dos pasajes. Por suerte, laburo con la produ de A24. Maxi, Melina, Colomba, Fausto y todos les gestionaron el alojamiento. Nada. Eso".